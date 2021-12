Emodinamica a singhiozzo anche a dicembre, ci sarà un nuovo ricorso al Tar

TERMOLI. Com’era facile intuire e immaginare, non c’è dialogo sul servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo a singhiozzo, tra Comune di Termoli e Asrem.

Dopo il braccio di ferro nell’udienza al Tar Molise del 16 novembre scorso, all’esito della mancata sospensiva cautelare, il sindaco Francesco Roberti aveva messo in evidenza il dettato dell’ordinanza dei giudici amministrativi del Molise, che avevano sì respinto l’istanza dei cittadini-amministratore e dell’associazione Cuore molisano, ma mettendo in luce il suo carattere “contingente” e dunque in via del tutto straordinaria, precisando che la stessa non può essere, invece, reiterata ad libitum, come purtroppo sta avvenendo da settembre.

Pertanto, proprio alla luce delle chiare indicazioni pervenute dal Giudice Amministrativo, l’amministrazione aveva invitato e diffidato la Asrem a prendere atto del provvedimento e a darvi integrale esecuzione sin dal prossimo mese di dicembre, ripristinando la piena operatività del servizio di emodinamica, stante il divieto di reiterare l’interruzione trasformandola in una misura organizzativa stabile.

Così non è stato e allora sarà presentato un nuovo ricorso amministrativo, sempre affidato allo studio Ruta.

Ricordiamo che nella nota sottoscritta dalla direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo e dal direttore del reparto di Cardiologia sono cinque i turni sprovvisti di copertura a dicembre, uno già terminato stamani alle 8 (dopo 24 ore di inoperatività) per complessive 84 ore, lasso temporale in cui i pazienti bisognosi di Emodinamica vengono trasferiti altrove.