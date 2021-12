L’auto ‘made in Molise’ in grado di sfidare la crisi: Dr cresce del +136% nelle consegne

MOLISE. Se esiste un marchio di sfidare la crisi delle vendite, soprattutto in un settore come quello dell’automotive, è sicuramente Dr: nato nel piccolo (e all’epoca semisconosciuto) Molise nel 2006 da un’intuizione dell’imprenditore Massimo Di Risio, l’azienda è riuscita, in breve tempo, a immettersi sul mercato automobilistico conquistando tutti.

Grazie ad auto familiari, suv, piccole, in grado di affrontare le strade del Molise e dell’Italia, ed ai costi contenuti, molto più rispetto ad altri marchi, Dr univa componenti cinesi della Chery per il telaio, il motore Fiat e la parte elettronica dell’eccelsa Bosch.

Non stupisce che, quindici anni più tardi, quella piccola azienda molisana abbia invaso l’italico stivale e il mondo e, nel 2021, contrasti la crisi registrando un +136& di consegne. A registrarlo è il sito Corriere che racconta la fortunata evoluzione della Dr che “oggi 180 concessionarie e più di 220 officine autorizzate. Nel solo mese di ottobre sono state immatricolate 907 vetture (540 Dr, 367 Evo), un più 72,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Se si considerano i dieci mesi, sono state registrate oltre 6.410 consegne, una crescita del 136,7% sempre nei confronti del 2020. «Aspiriamo a essere un costruttore di volume e non di nicchia — ha commentato Di Risio —, speriamo di continuare nella crescita, nel 2021 supereremo le 8 mila immatricolazioni e nel 2022 contiamo di arrivare a 12 mila», scrive Corriere.