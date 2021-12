TERMOLI. La Capitaneria di Porto di Termoli assume una dimensione sempre più significativa. Ai locali già in uso, vecchia e nuova caserma, inaugurati questa mattina nell’area del bacino portuale i nuovi alloggi destinati ai giovani marinai della Guardia costiera, ospitato nella palazzina che era dell’Agenzia del Demanio.

Presenti il comandante Amedeo Nacarlo, la sua seconda, Francesca Preziosa, il direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti Salvatore Minervino, nonché Il cappellano militare don Mauro Colarusso, il sindaco di Termoli Francesco Roberti e il vescovo Gianfranco De Luca, che ha benedetto i nuovi alloggi. Locali ampi e comodi che prevedono la presenza di marinai maschi in una sezione e marinaie donne in un’altra. La palazzina che ospita i locali è posta tra gli alloggi del comandante e gli uffici doganali e possono ospitare 8 persone suddivise in tre stanze.