«Il lato bello e straordinario del reparto di Ginecologia e Ostetricia al San Timoteo»

TERMOLI. La buona sanità, quella che restituisce fiducia nel pubblico, quella che conforta la battaglia di chi la sta portando avanti da due anni e mezzo per evitare che il Punto nascita di Termoli divenga solo un ricordo, così come la sigla anagrafica L 113. Una lettera, quella che la signora G. C., per privacy ne pubblichiamo solo le iniziali, che mette a fuoco umanità e professionalità, ma che non solo mostra ringraziamenti sinceri per una donna, stavolta però si parla della specialità ginecologica e non ostetrica, che è stata operata, poiché apre a una successiva riflessione per un’analisi a tutto tondo della sanità pubblica.

«Gentile redazione, la settimana scorsa sono stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli e mi sono sottoposta ad un intervento, anche piuttosto importante, di chirurgia ginecologica. Desidero scrivere questa lettera aperta per far conoscere il lato bello e straordinario che lì si respira. sono stata "accolta" con gentilezza e cordialità, ho trovato non solo la cortesia, ma l'umanità verso una persona che non sta bene e che ha mille paure. Stare in ospedale in tempo di Covid, non è semplice... la solitudine ti assale e aspetti solo l'ora delle visite per poter vedere uno solo dei tuoi familiari e trovare il conforto che ogni malato merita!

Nonostante questo, però, non mi è mai mancata la solidarietà e direi anche l'affetto di tutto il Personale del reparto, cominciando dai medici ginecologi, anestesisti, infermieri, Oss e non ultime le signore delle pulizie. Ho trovato professionalità e garanzie e Dio solo sa, quanto ciò sia importante ed indispensabile in certe situazioni! Insomma, io mi sono sentita al sicuro e quasi coccolata e ripeto, scrivo questa lettera perché spesso si sottolineano cose che non vanno bene, ma è giusto parlare anche delle cose belle e di grande professionalità che accadono quotidianamente all'ospedale di Termoli e in particolare, nel reparto di Ginecologia che tanto travaglio politico sta attraversando! Mi auguro che il reparto continui la sua silenziosa e quotidiana operatività e il Punto nascita continui ad essere sempre operativo, nonostante le tante vicissitudini e le battaglie che spesso deve affrontare! Grazie».