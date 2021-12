«Tocca a tutti noi difendere il nostro diritto alla salute, nessuno si ritenga senza responsabilità»

TERMOLI. La capogruppo di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Marcella Stumpo, la lettera di ringraziamento della signora operata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo è la testimonianza significativa dell’attaccamento che tutti dovremmo avere verso il presidio sanitario di viale San Francesco. In una recente intervista arringava alla comunità, chiedendo di spendersi, di non lasciare tutto in mano a pochi decisori, il destino dell’accesso alle cure e al diritto alla salute.

«Nelle ore di attesa sull’esito dell’udienza al Tar dei ricorsi contro il Programma operativo sanitario imposto dal Presidente Toma vogliamo ancora una volta levare la voce contro la distruzione della sanità molisana, che continua ad essere scientemente messa in atto da chi amministra non per noi cittadini, non insieme a noi, ma palesemente contro di noi. Mentre a Isernia il personale del Pronto Soccorso dichiara lo stato di agitazione e va a lavorare con il lutto al braccio, mentre apprendiamo delle ulteriori 84 ore di blocco del servizio di Emodinamica previste a dicembre al San Timoteo di Termoli, vogliamo parlare della morte del nostro servizio sanitario partendo da quello che ancora testardamente, nonostante tutto e tutti, funziona bene a Termoli, e sicuramente anche altrove, grazie al senso di responsabilità e alla competenza del nostro personale sanitario.

La lettera di ringraziamento inviata al reparto di Ostetricia del San Timoteo da una cittadina termolese fa capire bene cosa stiamo perdendo, e qual è la nostra pesante responsabilità se rimaniamo inerti e lasciamo che i nostri amministratori, evidentemente privi delle doti che riconosciamo agli operatori della sanità, continuino indisturbati a chiudere reparti e a non ascoltare le voci che si sono alzate e si alzano a denunciare, ma anche a proporre soluzioni possibili.

Lo abbiamo ripetuto tante volte: tocca a tutti noi difendere il nostro diritto alla salute. Nessuno si chiami fuori, nessuno si ritenga senza responsabilità. I diritti non difesi sono diritti negati, e quelli di cui abbiamo goduto non sono dati per sempre. Il nostro servizio sanitario è stato il lascito più bello e più universale della gloriosa stagione di lotte civili degli anni ‘70: abbiamo tutti il dovere di non lasciarlo calpestare da una classe politica che definire incapace è puro eufemismo.

Sgomenta constatare l’indifferenza e la rassegnazione dilaganti tra i cittadini molisani: eppure, come dimostra la lettera di cui parlavamo, e come certamente ognuno di noi potrebbe testimoniare, ancora questo meccanismo così danneggiato e aggredito riesce a dare assistenza, pur tra i tanti disservizi.

Fino a quando staremo zitti? Fino a quando alzeremo le spalle e penseremo “tanto c’è il privato?” Fino a quando ci affideremo ad aiutini e raccomandazioni per trovare un posto in un reparto, invece di esigere tutto per tutti?

E’ ora di ritrovare la nostra dignità e imporre ascolto e condivisione a chi ci priva del diritto a vivere».