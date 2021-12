TERMOLI. Da oggi, venerdì 3 dicembre, è possibile richiedere contributi economici straordinari sull’emergenza Covid .

Fino alla data del 20 dicembre 2021 (ore 12), i soggetti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente il modello dedicato messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Termoli (www.comune.termoli.cb.it) e/o presso l'Ufficio di Segretariato Sociale (Sportello ex Rieco) sito in Piazza Largo Martini delle Foibe, per ottenere un contributo economico straordinario per il pagamento di spese alimentari nonché spese necessarie e inderogabili, secondo quanto disposto dal presente Avviso e secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabilita dal sopra citato decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 30/11/2021.

Art. 1 — Requisiti e condizioni di ammissione

II presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi economici straordinari al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari in condizione di difficolta economiche legate all'emergenza epidemiologica ancora in corso. Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e di quanto previsto negli indirizzi di cui alla deliberazione n. 248 del 30.11.2021.

Art. 2 — Importo del contributo

II contributo economico straordinario è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità, spese sanitarie, utenze domestiche e altre spese necessarie ed inderogabili. L’importo complessivo da assegnare fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare a determinato nel seguente modo:

Nucleo familiare costituito da una persona € 100,00;

Nucleo familiare costituito da 2 persone € 200,00;

Nucleo familiare costituito da 3 persone € 300,00;

Nucleo familiare costituito da 4 persone € 400,00;

Nucleo familiare costituito da 5 persone € 500,00;

Nucleo familiare costituito da 6 persone ed oltre € 600,00.

Art. 3 — Requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio

Possono partecipare i cittadini del Comune di Termoli che, alla data di emanazione del presente Avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- il soggetto richiedente deve appartenere ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno in quanto disoccupati o percettori di reddito, di pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilita, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale); - il soggetto richiedente deve essere residente nel Comune di Termoli prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Avranno la precedenza nell'assegnazione del contributo economico straordinario fino a concorrenza delle risorse disponibili i nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti secondo le seguenti priorità:

- priorità 1: nuclei familiari con figli minori e/o con componenti affetti da disabilita con Isee, in corso di validità, compreso tra 0 e € 8.000,00. Nell'ambito della priorità 1 verrà formulata una graduatoria in cui precede il nucleo familiare il cui Isee ha il valore più basso.

A parità del valore Isee si darà precedenza a coloro che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non risultano percettori di reddito da pensione sociale, o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale) o beneficiari nell'ultimo semestre 2021 del pagamento e/o erogazione di contributi per utenze, canoni di locazione o buoni spesa da parte del Comune. A parità di quest’ultimo criterio precederanno coloro che appartengono al nucleo familiare più numeroso e nel caso di parità dei componenti del nucleo familiare, si terrà conto dell'ordine di acquisizione della domanda al protocollo del Comune di Termoli;

- priorità 2: nuclei familiari senza figli minori e/o con componenti affetti da disabilita con ISEE, in corso di validità, compreso tra 0 e € 8.000,00, residenti nel Comune di Termoli. Nell'ambito della priorità 2 verrà formulata una graduatoria in cui precede il nucleo familiare il cui Isee ha il valore più basso. A parità del valore Isee si darà precedenza a coloro che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non risultano percettori di reddito da pensione sociale, o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale) o beneficiari nell'ultimo semestre 2021 del pagamento e/o erogazione di contributi per utenze, canoni di locazione o buoni spesa da parte del Comune.

A parità di quest'ultimo criterio precederanno coloro che appartengono al nucleo familiare più numeroso e nel caso di parità dei componenti del nucleo familiare, si terrà conto dell'ordine di acquisizione della domanda al protocollo del Comune di Termoli; Per la valutazione del bisogno sociale si intendono nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno in quanto disoccupati o percettori di reddito, di pensione sociale o qualsiasi altra forma di beneficio o di sostegno al reddito, quelli che hanno i seguenti fabbisogni: - nuclei familiari il cui reddito derivi da lavoro dipendente e il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L.18/2020; - nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito; - nuclei familiari il cui reddito derivi da attività autonoma e il cui titolare abbia richiesto il trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020; - nuclei familiari in stato di bisogno, anche beneficiari del Reddito di Cittadinanza, pensione o altre forme di beneficio o sostegno al reddito, sulla base della valutazione del bisogno sociale con precedenza per coloro che fruiscono di un minor beneficio economico entro i limiti di valore massimo previsti per il reddito familiare o per la Pensione di Cittadinanza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dei componenti del nucleo familiare, come previsti dalla normativa vigente per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso di domande irregolari non corredate dalla documentazione richiesta (copia del documento d'identità e del modello Isee in corso di validità) non si potrà procedere alla protocollazione della predetta domanda. Verranno escluse le domande il cui modello Isee, da allegare, non venga rilasciato dall'Inps entro la data di scadenza del presente avviso.

Art. 4 — Modalità di presentazione della domanda

Si procederà all'erogazione dei contributi economici straordinari, con valutazione a sportello, in favore dei nuclei familiari beneficiari ammessi in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, tenendo conto della data di acquisizione presso l'ufficio Urp del Comune di Termoli, fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnate al Comune di Termoli. In seguito alle verifiche e alla valutazione del servizio sociale preposto all'istruttoria della domanda sulla sussistenza dei requisiti, si provvederà all'ammissibilità della domanda o alla relativa esclusione. Entro un mese dal ricevimento del contributo il beneficiario e tenuto a trasmettere alla seguente email (servizisociali@comune.termoli.cb.it) copia delle ricevute di pagamento delle spese sostenute.

Art. 5 — Procedura per la concessione del contributo

L'amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all'attivazione delle misure previste dalla normativa vigente in caso di false dichiarazioni. Con determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria relativa alla priorità 1 e la graduatoria relativa alla priorità 2 nonché il relativo elenco degli esclusi. Sulla base delle graduatorie approvate si procede alla liquidazione degli aventi diritto collocati utilmente nella graduatoria riferita alla priorità 1 e solo nel caso di disponibilità di risorse si procede alla liquidazione degli aventi diritto collocati utilmente nella graduatoria riferita alla priorità 2.

Laddove vi siano ulteriori economie di risorse verranno finanziati i nuclei familiari con figli minori e/o disabili seguendo l'ordine in graduatoria, proporzionando l'entità del contributo ulteriore al numero dei componenti per un importo di € 50,00 a componente fino ad un massimo di € 200,00 e fino a concorrenza delle relative risorse.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti recapiti: Ufficio di Segretariato Sociale 0875/712515, Monica Ambrogi 0875/712516, Emma Greco 0875/712512.

Art. 6 — Informazione e tutela della riservatezza

I dati relativi al procedimento di cui al Decreto legge n.73 del 25.05.2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 7 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente. II Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere la documentazione integrativa agli organi competenti sulla base dell'autocertificazione resa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.