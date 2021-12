Turismo, Cotugno a Petacciato: «La Regione Molise andrà alla Bit 2022 di Milano»

PETACCIATO. Presentati a Palazzo Ducale a Petacciato i risultati di Tourism4All, il progetto europeo di cui la Regione Molise è capofila e che vede coinvolti 14 partner, 7 italiani e 7 croati, tra autorità regionali e locali, enti e agenzie operanti nel settore turistico e nella cura delle persone con disabilità. Un progetto pensato e sviluppato per creare un network transfrontaliero di destinazioni turistiche accessibili e, nello specifico, la Regione Molise nell’incontro in programma venerdì, presenterà le azioni messe in campo per realizzare percorsi senza barriere e rendere così inclusivi i punti nevralgici per lo sviluppo turistico, ambientale e culturale del territorio.

Stato dell’arte dei servizi offerti sul territorio alle persone con bisogni speciali, ma anche e soprattutto prospettive future per quell’accessibilità fisica, sensoriale e culturale che oggi in Europa coinvolge 127 milioni di persone e che coincide sia con una necessità etica che economica.

Nel contesto dell'evento, l'assessore regionale al Turismo e vicepresidente della Giunta Toma, Vincenzo Cotugno, ha annunciato che la Regione Molise sarà presenta all'edizione 2022 della Bit di Milano. "Saremo sicuramente a Milano per la Bit 2022", le parole di Cotugno.