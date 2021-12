Pos 2019-2021, respinta dal Tar Molise l'istanza di sospensiva della Casa dei Diritti

CAMPOBASSO. A distanza di poco più di 48 ore dalla discussione avuta nell'udienza del primo dicembre scorso, arrivano i provvedimenti del Tar Molise, dopo la seduta di camera di consiglio. Di ieri già erano stati dichiarati con cessato contenzioso alcuni ricorso sul Pos 2019-2021 presentati da 4 istituti privati.

Stamani, arriva la Pec che decreto il diniego alla sospensiva sul ricorso della Casa dei Diritti, poiché i giudici amministrativi hanno ritenuto solo programmatorio l'atto adottato dal commissario Toma lo scorso 9 settembre e da qui la non sussistenza di ragioni per una sospensiva cautelare della sua efficacia.

L'estratto della sentenza:

«Ritenuta l’insussistenza del dedotto danno grave ed irreparabile, atteso che: a) l’atto impugnato ha natura solo programmatoria, e non possiede, pertanto, una concreta e immediata efficacia lesiva degli interessi della parte ricorrente; b) quest’ultima, del resto, non ha individuato delle specifiche disposizioni del POS che siano provviste già nell’attualità di un effetto operativo lesivo; Considerato, per conseguenza, che soltanto con l’eventuale adozione dei provvedimenti attuativi dell’atto programmatorio potrà essere eventualmente riscontrata, in concreto, una portata lesiva del POS, la quale allo stato si presenta invece non attuale, ma solo meramente potenziale».