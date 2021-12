Giornata delle persone con disabilità, la battaglia quotidiana all'inclusione sociale

TERMOLI. Oggi 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità istituita nel 1981 dall'Onu, in occasione dell'anno internazionale delle persone disabili, con lo scopo di promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema della disabilità ponendosi come obiettivo:

i) quello di permettere una totale inclusone di queste persone in ogni ambito della vita;

ii) quello di ridurre ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti di questi soggetti.

Dal luglio del 1993, il 3 dicembre è diventato anche Giornata Europea delle Persone con Disabilità, come voluto dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite.

Il tema della disabilità però è un tema molto rilevante e sul quale c'è ancora tanto da lavorare. Infatti, anche l’Agenda 2030 sottolinea l’importanza di non lasciare nessuno indietro riservando particolare attenzione alle persone con disabilità, rimuovendo gli ostacoli architettonici, culturali e sociali, potenziando il servizio sanitario nazionale e le strutture sociali per una reale fruizione dei servizi da parte di tutte le persone.

Purtroppo, tutt’oggi le persone con disabilità si trovano ad affrontare molti più problemi rispetto alle persone che non hanno disabilità:

i) 4 persone in più con disabilità riferiscono di bisogni sanitari insoddisfatti rispetto a quelle senza disabilità;

ii) solo il 64% delle persone con disabilità ha una connessione Internet a casa, rispetto all'88% delle persone senza disabilità;

iii) più di 1 giovane su 5 con disabilità lascia la scuola in anticipo, rispetto a 1 su 10 di quelli senza disabilità.

Il tema dell’inclusione dei disabili nel mondo non dovrebbe essere dibattuto e ricordato solo oggi, che è la giornata internazionale delle persone con disabilità, ma bisognerebbe parlarne tutti i giorni. Bisognerebbe parlarne sempre di più nelle scuole, nelle associazioni e in tutti i luoghi di aggregazione, perché solo parlandone e diffondendo la cultura dell’accettazione della disabilità e del riconoscimento della disabilità come ricchezza si può raggiungere la tanto auspicata inclusione.

Queste persone con le loro difficoltà possono aiutarci a vedere il mondo da un'altra prospettiva e possono arricchire la comunità con la loro testimonianza.

Ricordiamoci che siamo tutti diversi ma è questa diversità che ci rende unici.