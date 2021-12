Termoli aderisce al patto per la sicurezza urbana, censite zone più degradate in città

TERMOLI. Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, è quello a cui aderisce con propria delibera di Giunta l’amministrazione comunale di Termoli. L’intendimento è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità presenti nel proprio territorio, e in particolare nelle vie e nei luoghi del centro cittadino maggiormente frequentati ed affollati per favorire un controllo mirato del territorio aumentando di fatto la sicurezza della cittadinanza e la vivibilità del territorio anche al fine del mantenimento del decoro urbane.

A tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione e/o potenziamento di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle Linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. L’adesione al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” è finalizzato ad adottare strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità. Individuate le seguenti aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità: area del centro città compresa tra corso Umberto I, via Carlo Del Croix, via Aubry, via Roma, lungomare Cristoforo Colombo e via Mario Milano.

In attuazione del Patto verrà redatto un progetto di fattibilità per la fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza, per il quale verrà inoltrata richiesta di finanziamento; di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto disposto nel provvedimento.