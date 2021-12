Autobus e green pass, avvisi agli utenti e ordini di servizio per i controlli

TERMOLI. Il 6 dicembre si avvicina, in modo inesorabile, ormai ci separa solo un weekend dall'entrata in vigore delle nuove restrizioni, con l'avvento del super green pass e i relativi controlli, che proprio mercoledì sera sono stati annunciati rigorosi e capillari, soprattutto per il trasporto pubblico e locale.

Il monito alle autolinee è di provvedere ai controlli e subito dopo sono stati affissi gli avvisi all'utenza, come ha fatto la Gtm srl, gestore del trasporto urbano a Termoli. Pendolari dei quartieri periferici, studenti, pensionati e lavoratori del nucleo industriali, tutti dovranno attenersi alle nuove norme. «Si avvisa la gentile clientela che a partire dal 6 dicembre 2021 l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto sui servizi di linea Tpl sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass cosiddetto "base". Sono esenti dall'obbligo esclusivamente i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute». Poi, è partito l'ordine di servizio, che oltre a richiamare norma e obblighi, evidenzia come «La modifica ha inciso, altresì, sui servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, effettuati con autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: i soggetti che accedono agli autobus impiegati in tale tipologia di servizi - per lo più utilizzati per il trasporto scolastico - devono essere in possesso di un green pass "base", vale a dire di una certificazione che attesti, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 Dl 52/2021: l'avvenuta vaccinazione anti-Covid, al termine del prescritto ciclo; l'avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute; l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare2, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della Salute, con esito negativo al virus Sars-Cov-2 e l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Sono esenti dall'obbligo di possedere un green pass "base", per accedere e fruire dei servizi di Tpl, esclusivamente i soggetti di età inferiore ai dodici anni e gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Conseguentemente, stando al tenore della norma, uno studente dai 12 anni in su, non in possesso di un green pass (pertanto non vaccinato, né guarito e tanto meno con tampone negativo) non potrà fruire del servizio di trasporto pubblico. Resta invariato, ad oggi, l'obbligo di accedere ai luoghi di lavoro in possesso di una certificazione verde Covid-19 "base". Per quanto riguarda le attività di verifica, il decreto legge in esame prevede che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. In particolare, per quanto attiene al controllo del green pass per i servizi per i quali è richiesto obbligatoriamente, si prevede che sia effettuato "preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di apposito personale individuato dall'azienda secondo la propria organizzazione". Sul tema, il decreto n. 172/2021 prevede che verrà disposto un rafforzamento dei controlli anche da parte delle prefetture, attraverso l'ausilio delle forze di Polizia e del personale del Corpo di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Gli uffici aziendali restano a disposizione per ogni necessità e chiarimento».