TERMOLI. Alta Marea Film Festival, festival di cinema, arte e musica non si ferma con la stagione invernale, in attesa del lancio del nuovo bando Alta Marea Film Festival 2022. Continuano le novità e le collaborazioni, che rendono sempre più florido il terreno nel quale l’associazione termolese sta affondando le proprie radici. Questa volta, il Festival è arrivato in Emilia-Romagna.

Rappresentato dal regista e direttore artistico Antonio De Gregorio, ha preso parte, in qualità di giurato, al Festival bolognese di cortometraggi Ce l’ho corto Film Festival, festival di cortometraggi arrivato alla sua terza edizione, organizzato da Kinodromo e Inside Porn. Con 60 titoli in programma, il Festival ha avuto luogo al Tpo, storico centro culturale di Bologna, da mercoledì 24 a domenica 28 novembre oppure online sulla piattaforma streaming OpenDDB. Un evento fuori dalle righe e pieno di sorprese, che ha coinvolto giovani talenti e una giuria selezionata.