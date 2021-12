Servizio di emodinamica a singhiozzo, Tar fissa camera di consiglio a metà dicembre

TERMOLI. Com’era facile intuire e immaginare, non c’è dialogo sul servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo a singhiozzo, tra Comune di Termoli e Asrem.

Dopo il braccio di ferro nell’udienza al Tar Molise del 16 novembre scorso, all’esito della mancata sospensiva cautelare, il sindaco Francesco Roberti aveva messo in evidenza il dettato dell’ordinanza dei giudici amministrativi del Molise, che avevano sì respinto l’istanza dei cittadini-amministratore e dell’associazione Cuore molisano, ma mettendo in luce il suo carattere “contingente” e dunque in via del tutto straordinaria, precisando che la stessa non può essere, invece, reiterata ad libitum, come purtroppo sta avvenendo da settembre.

Pertanto, proprio alla luce delle chiare indicazioni pervenute dal Giudice Amministrativo, l’amministrazione aveva invitato e diffidato la Asrem a prendere atto del provvedimento e a darvi integrale esecuzione sin dal prossimo mese di dicembre, ripristinando la piena operatività del servizio di emodinamica, stante il divieto di reiterare l’interruzione trasformandola in una misura organizzativa stabile.

Così non è stato e allora è stato presentato un atto per motivi aggiunti, sempre affidato allo studio Ruta.

Ricordiamo che nella nota sottoscritta dalla direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo e dal direttore del reparto di Cardiologia sono cinque i turni sprovvisti di copertura a dicembre, uno già terminato stamani alle 8 (dopo 24 ore di inoperatività) per complessive 84 ore, lasso temporale in cui i pazienti bisognosi di Emodinamica vengono trasferiti altrove.

Com’era già avvenuto nella prima fase, è stato richiesto un giudizio monocratico, ma il presidente del Tar Molise, con proprio decreto, ha respinto questa istanza di natura cautelare, fissando la discussione sulla richiesta di sospensiva al prossimo 15 dicembre. L’Asrem, come in occasione dell’udienza del 16 novembre scorso, è stata difesa dall’avvocato Michele Coromano.

Per il presidente Nicola Gaviano, considerato che nemmeno rispetto al nuovo provvedimento impugnato appare configurabile il presupposto di un periculum in mora tanto stringente da poter soddisfare il requisito del carattere “estremo” del pregiudizio paventato, alla luce della circostanza che anch’esso, parimenti motivato sul dato della “carenza di Cardiologi Emodinamisti”, si limita a disporre l’inattività del Servizio di Emodinamica per talune singole giornate, debitamente distanziate tra loro; Osservato, peraltro, che merita accoglimento la subordinata istanza di abbreviazione dei termini presentata dalla stessa ricorrente con riferimento alla camera di consiglio da fissare per la disamina della sua nuova domanda cautelare; ha fissato per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 15 dicembre 2021, quando saranno già trascorsi 4 dei 5 turni vacanti, 60 delle 84 ore di mancata operatività del servizio di emodinamica, ne rimarrà solo uno, quello dalle 8 del 16 dicembre alle 8 di 24 ore dopo.