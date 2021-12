TERMOLI. «C'è davvero tanta gente, ma chi viene alla fiera prenatalizia non ha la consueta frenesia da acquisto, ma comunque l'afflusso è notevole, c'è voglia di uscire, di prendere un a boccata d'aria, anche grazie alle condizioni meteo di bel tempo». Eh sì, ha ragione Angelo Gioia, ambulante e uno dei rappresentanti di categoria dei commercianti che si presentano su piazza. In particolare, numerose le famiglie provenienti dell'hinterland.

Edizione dicembrina della Fiera mensile tra piazza Giovanni Paolo II e via America affollata, ossigeno puro per una categoria che forse ha sofferto come pochi gli ultimi due anni. L'edizione di oggi, peraltro, non sarà l'unica a dicembre, anche quella di gennaio, per non coincidere con le festività invernali, visto che il primo sabato è proprio Capodanno, sarà anticipata a lunedì 27 dicembre, subito dopo il weekend natalizio.