Contributi spese alimentari, Termoli mette a disposizione fino a 600 euro a famiglia

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che nella sezione “Avvisi” dell’Albo Pretorio del Comune di Termoli è stato pubblicato un “Avviso” per l’erogazione di contributi economici straordinari per il pagamento di spese alimentari e beni inderogabili rientranti nelle “Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell’Emergenza Epidemiologica da Covid-19”.

Le domande devono essere compilate e consegnate all’Ufficio Urp del Comune di Termoli entro le ore 12 del prossimo 20 dicembre.

Il Modello da compilare può essere ritirato presso l’Ufficio di Segretariato Sociale sito in Via Martiri delle Foibe (Sportello ex Rieco) oppure scaricato dal sito internet del Comune di Termoli.

Tutto ciò in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 30 novembre 2021. I requisiti per presentare la domanda si trovano all’interno dell’ Avviso all’Art. 3.

