Contagi tra scolari, due classi in dad nei plessi dell'istituto comprensivo Difesa Grande

TERMOLI. Con la mappa dei contagi aggiornata sono 37 i positivi attuali a Termoli. Cominciano di nuovo ad avvenire chiusure di classe, disposta alla fine della precedente, dopo la classe in Dad al liceo scientifico Alfano, tocca all’istituto comprensivo Difesa Grande dover mettere in quarantena due sezioni, peraltro di due diversi plessi. Si parla della IV B della scuola Primaria di Difesa Grande. Il provvedimento prevede: quarantena domiciliare fiduciaria fino ad esito negativo del tampone molecolare programmato per il giorno 6-12-2021, nella fascia orario 15.30- 17.30, presso il Drive-in di Termoli presso “l’Ospedale Vecchio” in via del Molinello 1. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

Si precisa che i destinatari del provvedimento sono solamente gli alunni e non i loro familiari.

Si allegano le indicazioni per la quarantena fornite dal Dipartimento di Prevenzione” Si precisa inoltre che fino al 06/12/2021 o comunque fino all’esito del tampone molecolare fissato per il giorno 06/12/2021, sarà attivata la Didattica a Distanza per gli alunni della classe IV B. Stesso copione per la 3^ B di via Po. Il provvedimento prevede: quarantena domiciliare fiduciaria fino ad esito negativo del tampone molecolare programmato per il giorno 10-12-2021, nella fascia oraria 15.30- 17.30, presso il Drive-in di Termoli “Ospedale Vecchio” in via del Molinello 1. Si precisa inoltre che fino al 10/12/2021 o comunque fino all’esito del tampone molecolare fissato per il giorno 10/12/2021, continuerà a svolgersi la Didattica a Distanza per gli alunni della classe 3^ B».