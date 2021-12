TERMOLI. Santa Barbara celebrata anche dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, con una cerimonia religiosa in forma ristretta presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Presenti anche i pompieri in pensione dell’associazione nazionale Vigili del fuoco.

La funzione religiosa è stata officiata dal parroco don Gabriele Morlacchetti.

Dopo il rito religioso, il gruppo dei Vigili del fuoco si è trasferito in caserma e in forma privata sono stati consegnati riconoscimenti per alcuni appartenenti al corpo oggi a riposo, ma che si sono distinti in modo esaustivo e concreto durante i loro anni di onorato servizio come ad esempio i capireparto Aldo Ciccone e Angelo D'Ippolito. In rappresentanza del comando provinciale di Campobasso ha consegnato le onorificenze il funzionario Michele Lafratta.