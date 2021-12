Solo 2 bimbi positivi all'infanzia di Portocannone, da lunedì si torna in presenza

PORTOCANNONE. Nel bollettino Asrem di ieri due casi di positività al Covid tra i tamponi eseguiti agli alunni delle classi 1A e 3A della locale Scuola dell’Infanzia di Portocannone. A renderlo noto il sindaco, Francesco Gallo: «I bimbi sono in isolamento con le rispettive famiglie. I positivi totali presenti attualmente in Paese sono in numero di 5.

Esprimo, a nome di tutta l’Amministrazione, la vicinanza alle famiglie interessate dai casi di positività ed un augurio di pronta guarigione. Nelle prossime ore verrà pubblicata l’ordinanza di revoca della precedente emessa per permettere, da lunedì 6 dicembre, il rientro in presenza di tutti gli allievi della scuola dell’Infanzia. Il servizio mensa sarà svolto regolarmente. A causa dell’assenza di alcune maestre, ci saranno variazioni di orario per l’uscita degli alunni; esse saranno prontamente comunicate dalla dirigente scolastica. Si raccomanda come sempre:

- di tenere alta la guardia;

- prestare massima attenzione ed evitare occasioni di assembramento;

- l’uso scrupoloso di mascherina e gel disinfettante».