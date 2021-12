Pescherecci fuori causa almeno due mesi, «Istituzioni aiutino le famiglie in difficoltà»

TERMOLI. Interventi concreti a sostegno delle famiglie che per due mesi, almeno, non potranno essere sostenuti dall’attività di pesca. La flottiglia, attraverso le associazioni Federcoopesca, Armatori Pesca Molise e Agci Agrital ha sollecitato il diretto intervento delle istituzioni, da qui anche l’iniziativa del sindaco Francesco Roberti, che ha chiesto un incontro urgente al governatore Toma. I rappresentanti del mondo ittico, rivolgendosi a Comune, Capitaneria di Porto e Regione Molise, segnalano le avversità atmosferiche lungo le coste molisane, che hanno causato i danni alla marineria. «Su sollecitazione degli associati segnaliamo, come ben noto, che nella mattinata del 30 novembre scorso, l'accumulo di pioggia con grandine copiosa e raffiche di vento a 72 Km/h hanno imbiancato la costa termolese. Nel Porto di Termoli, a causa del forte moto ondoso e il mare in tempesta, due pescherecci di piccolo tonnellaggio della locale marineria termolese, nonostante fossero ormeggiate in modo corretto, hanno subito il cedimento degli stessi, finendo per inabissarsi. L'ottimo lavoro, coordinato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli, sempre vicino al settore marittimo molisano, ha permesso il recupero di entrambi i pescherecci, che erano completamente affondati. Un momento da dimenticare per alcuni operatori della pesca termolese che, attraverso il loro lavoro sempre così rischioso, rendono quotidianamente merito e valore a questa città. Ora, i danni per entrambe le imbarcazioni sono considerevoli, l'inabissamento delle imbarcazioni (Cristallo e Nonno Gerardo, ndr) ha reso inservibile ogni attrezzatura di bordo, con danno ai motori. Dopo la contrazione delle vendite subìto durante la pandemia, con una notevole riduzione del fatturato, questa calamità diventa catastrofica. Ora la beffa, perché i lavori fermeranno per due mesi circa in porto (ai cantieri navali per le riparazioni, ndr) le barche che hanno subito i danni. Si chiede pertanto l'attivazione di tutte le procedure possibili per tutelare e aiutare le imprese colpite da tale calamità, con interventi immediati e con l'aiuto economico che permetterà perlomeno la sopravvivenza delle famiglie che altrimenti rischierebbero il collasso». A sottoscriverla Paola Marinucci, Domenico Guidotti e Agostino De Fenza.