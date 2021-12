Addio a Toni Santagata, il popolarissimo cantante amava e frequentava Termoli

TERMOLI. Ha sempre avuto un legame profondo con Termoli, dove aveva anche una casa sul litorale Nord, e tra il 2000 e il 2001 ha animato anche le serate in piazza Duomo con Cantacabaret, durante le stagioni dell’estate termolese dell’amministrazione Montano. Abbiamo avuto anche personalmente l'occasione di conoscerlo, proprio in quegli anni. Poco più di un anno fa Michele Trombetta raccolse il dolore per la scomparsa del figlio, a soli 50 anni .

L'ultima apparizione pubblica a Termoli avvenne il 27 settembre scorso, in sala consiliare, dove ricevette il premio Eccellenze di Casa Nostra.

Addio a Toni Santagata. L'artista di origine pugliese, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell'epoca da A come agricoltura a Canzonissima, è morto in ospedale, dove era ricoverato. Era popolarissimo anche all'estero.

Il ricordo dell'Ansa.it

«Aveva 85 anni, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant'Agata di Puglia il 9 dicembre 1935). La moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio. Portò il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant'è bello lu primm'ammore, Lu maritiello. Nel corso della sua carriera ha scritto 6 opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l'Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere».

Alla signora Giovanna e alla famiglia Santagata il cordoglio di Termolionline.