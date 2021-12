Scuola in presenza, rappresentanti di classe in disaccordo sulla revoca della Dad

GUGLIONESI. Con la notizia della riapertura del plesso A della scuola dell’infanzia, micronido e primaria di Guglionesi, le mamme sono insorte. E lo fanno per voce e tramite tutte le rappresentanti di classe. C’è molto timore e molta apprensione poiché i casi non tendono a diminuire. E, soprattutto, perché in molte classi ci saranno dai 2 ai 4 bambini. «Chiediamo di tenere chiusa anche questa settimana la scuola. Le mamme sono in gran confusione se mandare i figli oppure no. Anche perché se non si presentano saranno considerati assenti ingiustificati». Aspettare, quindi, il ponte dell’Immacolata e vedere se i casi diminuiranno, «in questa settimana ci saranno altri tamponi sperando con esito negativo per tutti, per questo motivo, secondo noi, sarebbe meglio ripartire in sicurezza e tutti insieme. Non crediamo sia così "difficile" poter tenere le scuole chiuse per una sola settimana».