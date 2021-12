Centro per l'impiego, «Impossibile contattare addetti per telefono o mail. Dove sono finiti tutti?»

CAMPOBASSO. Andrea Mignogna è un infermiere in attesa di essere assunto per assistenza domiciliare per ammalati di Sla.

Purtroppo dovranno aspettare che il centro per l'impiego provveda a rilasciargli il certificato storico necessario per l’assunzione. E’ lui stesso a segnalare il disguido subito, le cui conseguenze sono ancora peggiori per chi ha necessità della sua opera.

«Centro per l'impiego. Impossibile contattare gli addetti telefonicamente e via e mail. Dove sono finiti tutti?»

«Segnalo con amarezza quanto è accaduto questa mattina ,quando dopo giorni di telefonate e mail andate a vuoto, finalmente ho avuto risposta dall'altro capo del telefono. Conservo l'audio qualora foste interessati a denunciare la completa inutilità e inadeguatezza del servizio.

Che il centro per l'impiego non serva a un granché è ormai cosa risaputa, ma che sia anche di ostacolo a chi un lavoro se l'è trovato da solo e non può essere assunto perché non riesce ad ottenere un semplice certificato storico da parte degli uffici preposti, ha dell'incredibile.

Non solo, dopo giorni passati a telefonare e scrivere( al protocollo, all'addetto indicato sul sito ufficiale e persino al dirigente) finalmente qualcuno ha risposto (un centralinista? Un usciere? Un passante qualsiasi? Non si sa!) dichiarando in malo modo che non è possibile parlare con gli impiegati perché per loro sarebbe un disturbo. Che bisogna aspettare (Chi? Cosa? E per quanto tempo? Non si sa neanche questo) usando un tono arrogante e maleducato, riagganciando infine il telefono in faccia ad un utente. È questo il modo di fare? Lasciamo un centro per l'impiego in queste mani?»