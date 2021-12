LARINO. Si rinnova il legame tra il Molise e il ricordo di Aldo Biscardi. Annunciato nei mesi scorsi, prenderà corpo giovedì prossimo, 9 dicembre, alle 12, nel salone d’onore del Coni, a Roma, il premio intitolato all’indimenticato giornalista sportivo di Larino, che ha caratterizzato un’epoca col suo “Processo”, tribuna calcistica per eccellenza che ha tenuto banco per decenni.

«Aldo era popolare ma anche innovativo e originale, in grado di coniugare ironia, passione, attaccamento alle origini, storia, intuito e spontaneità, capace di includere la massa e di prestare particolare attenzione ai giovani, che ha sempre formato e motivato. Come Aldo era #aldoditutti, così questo Premio vuole essere #premioditutti. Il premio che verrà assegnato a giugno non consiste solo nell’attribuzione di riconoscimenti personali, ma corsi di formazione e attività sul campo sono solo alcune delle attività che fanno parte del premio e che verranno svelate durante l’evento di presentazione», sottolineano gli organizzatori. .

All'evento condotto dal giornalista Marco Lollobrigida e moderato dalla collega Simona Rolandi interverranno:

Giovanni MALAGÒ, Presidente del CONI

Vito COZZOLI, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute

Alessandro ONORATO, Assessorato Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale

Gianfranco COPPOLA, Presidente USSI

Pino PUCHETTI, Sindaco di Larino

Antonella BISCARDI, Giornalista e Presidente del Premio

Italo CUCCI, Giornalista sportivo e Direttore editoriale dell'agenzia di stampa ITALPRESS

Novella CALLIGARIS, Pluricampionessa olimpica e Giornalista

Manuela RONCHI, Imprenditrice e CEO di Action Agency

Max GIUSTI, Attore e Conduttore televisivo

Atleti del calibro di Daniele MASALA e Roberto SCARNECCHIA

Cinzia CAROVIGNO, Arbitra internazionale

e molti altri nomi di rilievo nello sport, spettacolo e comunicazione.