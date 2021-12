Festività invernali, arriva la deroga per l'uscita in mare dei pescherecci

TERMOLI. Stiamo entrando in uno dei periodi di maggiore rilevanza economica per il settore ittico è quello delle festività natalizie, per il consumo in casa e quello nei locali, che quest’anno, pur con le restrizioni Covid, sarà possibile, a differenza del 2020. Per questa ragione molta era l’attesa del via libera ministeriale alle uscite in mare durante il periodo festivo. A firmare il decreto del Mipaaf è stato il direttore generale Riccardo Rigillo. Il provvedimento autorizza lo svolgimento dell’attività di pesca con gli attrezzi: “reti a strascico a divergenti, sfogliare/rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura”, ovvero i sistemi: “strascico e volante e circuizione” nei giorni 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Un decreto in deroga al disposto di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto ministeriale n. 0229107 del 18 maggio 2021.

E’ consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con gli attrezzi: “reti a strascico a divergenti, sfogliare/rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura”. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare in anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate definite. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi. Inoltre, viene esteso alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche in vigore che vietano l'attività di pesca con gli attrezzi: “reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, ovvero il sistema “strascico” nei giorni di sabato, domenica e festivi.