Emodinamica e Pos, il comitato San Timoteo chiede incontro urgente al sindaco

TERMOLI. Richiesta di incontro urgente del comitato San Timoteo al sindaco Francesco Roberti, dopo il diniego del Tar Molise alla sospensiva sul medesimo atto. «Il Consiglio direttivo di questo Comitato, chiede, cortesemente, un incontro urgente per prospettare e discutere delle problematiche e delle eventuali iniziative da intraprendere relative all’ospedale San Timoteo, anche alla luce degli esiti dei ricorsi formulati al Tar Molise».

Ad annunciarlo lo stesso presidente Felice, nel gruppo social del Comitato: «Il nostro Comitato ha inoltrato una richiesta al sindaco di Termoli Roberti, di un incontro urgente per discutere delle criticità del servizio sanitario regionale e in particolare dell' Ospedale San Timoteo anche a seguito degli esiti non favorevoli dei ricorsi al Tar in merito al Decreto del Commissario ad acta Toma di adozione del Pos 2019/21 e del servizio discontinuo di Emodinamica a Termoli».