TERMOLI. L’abbiamo scoperta nell’aprile 2020, quando all’epoca del primo e più duro lockdown causato dalla pandemia di Covid duettava tra Molise e Sicilia .

Una voce tutta da scoprire la sua, in realtà ne parlammo anche otto anni prima ancora, per le finali della rassegna Termoli’s Got Talent, quando ne aveva appena 13.

Evidentemente le idee erano chiare sin dall’adolescenza. Stavolta non parliamo di amicizie virtuali connesse dalla musica. A distanza di 20 mesi esatti da quel 7 aprile dello scorso anno, tre giorni fa ha pubblicato un altro brano: “Amore in Dad”, che già ha superato mille ascolti sulla piattaforma Spotify.

«Il brano “Amore in Dad" è una storia d'amore – ci rivela Giada - parla di due ragazzi innamorati che non hanno la possibilità di viversi ogni giorno, perché separati dai km. Vorrebbe essere un grido, un bacio sulla linea gialla, un biglietto aereo, le notti insonne, i telefoni scarichi, le videochiamate interminabili. “Amore in Dad" è un "ci siamo anche noi, il nostro amore non lo viviamo tutti i giorni come voi, ma è forte quanto il vostro". Questa canzone è stata scritta durante il periodo del lockdown, dove per la primissima volta tutti abbiamo provato la sensazione di essere lontani, dove bastavano anche due km fuori dal proprio comunque per farci accendere le telecamere, dove abbiamo vissuto tutti (anche i più scettici) una relazione a distanza. Parla di una storia vera. Di due ragazzi innamorati che in Dad ci sono stati per anni, ma anche se la connessione a volte faceva i capricci, non hanno mai smesso di collegarsi».

La copertina del brano è stata realizzata da un'altra artista di Termoli, che su Instagram si chiama “ai.llustration”.

Giada lavora nel comparto turistico e a breve partirà dalla nostra città per raggiungere il Trentino, dove sarà impegnata nella stagione invernale.