Sgombero a Rio Vivo, Comune trova sistemazione agli sfollati

TERMOLI. Interviene l’amministrazione comunale di Termoli per alleviare il disagio della famiglia Mennello a Rio Vivo . Come abbiamo già riferito, in mattinata, su segnalazione dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, una pattuglia della Polizia locale e un tecnico del Comune si sono recati in mattinata nel quartiere di Rio Vivo per verificare quanto stesse accadendo a causa di alcuni smottamenti che da anni interessano la zona. Il costone, a causa del maltempo delle ultime ore, si è rimesso in movimento costringendo, a scopo precauzionale, ad evacuare sei persone che abitano da quelle parti.

Il Comune di Termoli ha subito provveduto a trovare una sistemazione per tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria abitazione.