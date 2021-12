TERMOLI. La scarcerazione dello studente egiziano Patrick Zaki, avvenuta esattamente 22 mesi dopo quel terribile 7 febbraio 2020, ha scatenato la reazione e la soddisfazione di migliaia di attivisti in tutta Italia. Lo studente dell'ateneo di Bologna venne arrestato con l’accusa di diffusione di false informazioni legate alla pubblicazione di un articolo in cui denunciava le mancate garanzie offerte dal regime di Abdel Fattah al-Sisi nei confronti della popolazione copta del Paese.

Lo scorso 21 luglio davanti al municipio di Termoli , nella manifestazione organizzata dalla Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, assieme ad altri consiglieri di opposizione (poi ricevuti e rassicurati dal presidente del Consiglio Ciarniello), anche per chiedere l'esposizione dello striscione su Giulio Regeni, venne trattata la questione Zaki.

Per questo, oggi, con la decisione del giudice, che non è un'assoluzione, ma comunque rappresenta una svolta per Patrick, abbiamo chiesto a Marcella Stumpo di commentare quanto successo.