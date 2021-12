TERMOLI. Più passione che lavoro. E’ quella per i motori di due dipendenti Fca dello stabilimento di Termoli, che sono andati a trovare un guru del settore.

I due amici e colleghi, appassionati di motori endotermici da più di 30 anni, sono Michelangelo Putignano e Michele Mastrogiuseppe: «In un’epoca distopica, in un momento storico delicato e pieno di stravolgimenti, uno dei quali è la cosiddetta "quarta rivoluzione industriale" dove pare che tutto volga al digitale e all'elettrico con lo spauracchio del Green, noi appassionati di motori endotermici da oltre 30 anni, abbiamo raggiunto uno dei massimi esponenti mondiali nel settore meccanico motoristico e non solo, coronando così un piccolo grande sogno recandoci fino in Cilento a casa dell'Ingegnere Nicola Materazzi».

L'ingegnere nasce nel 1939 in Campania da una antica e nobile famiglia di medici da generazioni, contro la volontà dei genitori intraprende gli studi di meccanica laureandosi e trovando subito impiego dopo un breve periodo di assistente nello stesso ateneo. Manda curriculum a varie aziende del settore, venendo così convocato per l’assunzione niente meno che alla corte del commendatore Enzo Ferrari, dove negli anni brilla per genio e ingegno progettando e costruendo auto del calibro della 288 GTO e 288 GTO Evo la quale poi ispirò la celeberrima F40, l’auto da corsa targata per eccellenza, l'essenza della potenza e della bellezza senza inutili fronzoli. I due audaci amici sono stati accolti con umiltà e calore nel salotto di casa dell'Ingegnere che non si risparmia, simpaticamente, nel parlare, sbottonandosi più volte rivelando aneddoti interni alle aziende, ai rapporti umani e meno che ha avuto nella sua brillante carriera, i tavoli e i mobili sono pieni zeppi di pile di libri di meccanica endotermica, fisica, chimica, metallurgia, fluidodinamica, si parla per ore con interessantissimi scambi tra i tre fino a giungere nella biblioteca dove riposano migliaia di libri, cimeli di ogni genere. Ad esempio, un antico tecnigrafo dove l'Ingegnere passava le notti, a suo dire, nel creare come tutti i Geni.

Lui disse, parafrasando un esclamazione di Albert Einstein: "Non sono un gigante, mi sono semplicemente ritrovato in un mondo di nani". Ricordano i due amici che Nicola Materazzi lavorò anche in Cagiva all'epoca di Eddy Lawson, in Bugatti sulla bellissima EB110 e la Edonis, ma anche in Lancia, Alfa Romeo su vetture iconiche e prestazionali, molto prestazionali e vincitrici di premi agonistici e ribadiva il concetto dell'endotermica che vogliono sostituire con la "favoletta" dell'elettrico, trovando accoglimento e analisi di pensiero interfacciandosi personalmente con il presidente di Toyota e Honda, vecchi amici e colleghi dell'Ingegnere. Ci sarebbe ancora tanto da raccontare, ci dicono i due amici Michele e Michelangelo che si sono ripromessi di tornare a trovare quest'uomo così gentile, umile e geniale il quale nonostante le serie condizioni di salute non ha esitato minimamente nell'accoglierli in casa propria congedandoli con un: "Grazie, quando volete, io qua sto". «Grazie di tutto Ingegnere, le vogliamo bene».