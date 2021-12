GUGLIONESI. “Amate quanto più potete”. È questo l'insegnamento che ci ha lasciato Claudio Marolla, scomparso prematuramente un anno fa, l'8 dicembre 2020.

Nel giorno della festa dell’Immacolata, nel giorno della Mamma delle mamme, ci piace immaginarlo tra le sue braccia. In una luce pura e candida. Raggiante come sempre. Forte, testardo con la sua chitarra in mano.

Che dal cielo ci guarda.

È tanto grande il dolore. È un dolore che non passa, perché quella vita spezzata era figlio, nipote, fratello di tutti quelli che lo hanno conosciuto.

La sua forza lo ha sempre contraddistinto, non si è mai dato per vinto ed ha lottato come un leone fino alla fine.

Oggi di Claudio rimangono i ricordi, quelli che ognuno di noi porta nel cuore. Rimane la musica, quella che ascoltandola fa scendere una lacrima.

Rimane il suo insegnamento quello di amare. Di amare fino allo stremo. Perché è solo l'amore che resta, anche oltre il dolore.

Quell'amore che Claudio ha saputo dare a tutti. Quell'amore, quella gentilezza, quella dolcezza che facevano di lui la bellissima persona che era. Quel ragazzo dal cuore d'oro con tanti sogni nel cassetto.

Oggi, come quell'8 dicembre c’è silenzio. Un silenzio assordante che squarcia i cuori.

Oggi come quell'8 dicembre, il cielo piange. Piange una stella ma tra tutte le stelle e in mezzo alle nuvole, siamo sicuri che Claudio è lì con la sua chitarra in mano tra le braccia della Mamma celeste, accoccolato a lei.

Ciao Claudio, sappi che quaggiù il nostro pensiero è sempre rivolto a te.

Una messa in suffragio sarà celebrata venerdì 10 dicembre alle ore 18 in chiesa Madre.