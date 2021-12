Novità per i sindaci: possono assumere grazie al Pnrr, ma entro quali limiti?

MOLISE. I Sindaci hanno convinto il Governo in ordine alla necessità di rimpinguare gli organici comunali che, negli ultimi dieci anni, erano calati di ben 120mila unità. Si tratta di una grande soddisfazione per i Comuni, per le Province e per le Città metropolitane tanto più perché, nel decreto legge, oltre al Fondo per le assunzioni al Sud (67 milioni di euro) ed a quello per i piccoli Comuni, potrebbe trovare posto anche la possibilità di liberare spazi assunzionali soprattutto nei grandi enti del Meridione strangolati dai debiti (com’è Napoli) e quindi con capacità di assunzioni ridotte al lumicino L'allarme lanciato all'Assemblea dell’Anci di Parma è stato accolto ed ora il Presidente dell’Associazione Decaro ha delineato i termini dell'operazione contenuto in un emendamento al d.l. Pnrr n. 152/2021, presentemente all'esame della Commissione bilancio della Camera.

Le nuove assunzioni (solo a tempo determinato e per qualifiche non dirigenziali) saranno rese possibili in grazia del riconoscimento di uno spazio in dèroga ai vincoli limitativi delle capacità di assunzione degli enti locali territoriali, aggiungendo - sulla base del parametro della sostenibilità finanziaria (d.m. attuativo dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019) una percentuale variabile inversamente proporzionale alla classe demografica dei Comuni, decrescente al crescere dell’entità demografica. Per la fascia fino a 250mila ab. la percentuale potrebbe attestarsi intorno allo 0,3%. Ma tale integrazione andrà a costituire un tesoretto aggiuntivo con cui i Comuni potranno finanziare assunzioni a tempo determinato in deroga al tetto di cui all'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010; quindi senza il vincolo della spesa di personale a tempo determinato fissato nel 2009. Tale aggiunta non andrà a gravare sulle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del succitato d.l. n. 34 per le assunzioni a tempo indeterminato.

Per conseguenza non saranno erose dai contratti a tempo determinato finalizzati al Pnrr. In assenza di tale meccanismo, invece, le nuove integrazioni di risorse umane sarebbero state ridotte dalle assunzioni a termine legate al Pnrr. L'altra novità dell'emendamento è la previsione di un Fondo statale per i piccoli Comuni che consentirà ai mini-enti di avere a disposizione risorse aggiuntive per coprire gli oneri per le assunzioni. L'ammontare dello stanziamento statale dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni ma potrebbe anche essere maggiore; e per questo sono in corso trattative tra Anci e Governo.

L’Associazione stima di potere liberare risorse per 600 milioni per l’intero comparto: una cifra che, divisa per lo stipendio medio (40-45 mila euro) dei dipendenti oggetto di assunzione (che dovranno, al massimo, avere la qualifica di funzionario) porta a stimare l'ingresso di 15mila unità da destinare ai progetti del Pnrr. E’ un vantaggio per i Comuni che, così, potranno far fronte alle loro funzioni ordinarie e, in aggiunta, all'impegno straordinario di varare (per poi attuare) i programmi del Piano che li riguardano per un valore di oltre 40 miliardi di euro.

E' importante anche avere eliminato autorizzazioni per gli enti in crisi ed avere previsto un fondo dedicato per i piccoli comuni. La soluzione consentirà di recuperare, in cinque anni, i 70.000 posti di lavoro persi dal 2010 negli enti locali, rafforzando le capacità di progettazione degli enti. Tale doverosa iniezione di risorse, e di competenze, si aggiungerà alle semplificazioni, alla velocizzazione ed alla digitalizzazione dei concorsi nonché alla lievitazione delle indennità degli amministratori locali. Il nuovo percorso permetterà di intervenire, positivamente, per risolvere le problematiche dei comuni, conciliando la loro necessità di ricorrere a nuove assunzioni (per l'attuazione del Pnrr) con quella di mantenere in equilibrio i bilanci senza mettere a rischio quell'azione di risanamento avviata nel tempo.

Claudio de Luca