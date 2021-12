Invalida 79enne attende la prima dose di vaccino a domicilio da maggio

PORTOCANNONE. Ha 79 anni, è invalida, ma la sua richiesta di vaccinazione a domicilio è rimasta inevasa dal maggio scorso a Portocannone. A mettere in rilievo il disguido, chiamiamolo così, è una ragazza, Marcella, compagna di suo nipote.

«E’ increscioso quanto successo dal 20 maggio in avanti. Sono ormai quasi 7 mesi che ho formalizzato richiesta di vaccinazione a domicilio per la nonna del mio compagno, domiciliata in Portocannone. Nonostante gli innumerevoli solleciti richiesti ogni mese e registrati dagli operatori del centro vaccinale, allo stato la signora non è ancora stata contattata nemmeno per la prima dose, circostanza questa assurda dal momento che si sta procedendo alla somministrazione delle terze dosi e lei, soggetto fragile e invalido al 100%, è stata completamente dimenticata.

A seguito di ulteriore sollecito a provvedere, rammentando che si sta parlando di un soggetto anziano, fragile e bisognoso di tutela, mi è stato risposto che più che sollecitare non possono fare altro, dal momento che quando e se chi si occupa delle vaccinazioni a domicilio deciderà di andare allora si farà. Trovo sia vergognoso che un sistema sanitario, in situazione di piena emergenza e recrudescenza dei contagi, non presti la dovuta attenzione alla problematica, minimizzando la circostanza che ci sia una donna fragile ancora in attesa della prima dose. Trovo il mezzo della stampa locale il giusto canale di denuncia di casi di malfunzionamento di un sistema fallace e poco efficace. Una situazione che so coinvolge altri soggetti fragili».