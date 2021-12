La gara per il raddoppio ferroviario non scioglie il “Nodo Termoli”

TERMOLI. Il 3 dicembre - a 21 anni esatti da quando il CIPE ha approvato il Programma Infrastrutture Strategiche, che prevede il completamento del raddoppio della ferrovia adriatica - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta Termoli–Ripalta, lunga circa 18 km, ultima rimasta per completare l’opera. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 gennaio 2022 ed i lavori dovrebbero essere completati entro il 2028.

Il Progetto è stato approvato il 24 giugno 2021, con l’ordinanza n. 3 del Commissario straordinario per il raddoppio Pescara–Bari. L’investimento complessivo è di 594 milioni, IVA esclusa (700 milioni con IVA), di cui un milione per lo studio di fattibilità della sistemazione del Nodo (ferroviario) Termoli, che – per l’appunto – è tutto da sciogliere. Dal progetto andato a gara è stata stralciata l’installazione delle barriere antirumore, da inglobare nella progettazione del Nodo Termoli.

Oggetto di critiche da parte delle amministrazioni regionali e comunali è stata in particolare l’altezza delle barriere (più di 7 metri), che – dichiara la Giunta regionale – avrebbe «ricadute negative anche sulla attrattiva turistica della città, sull’indotto economico collegato al settore terziario e sul valore del complessivo patrimonio immobiliare; [inoltre] comporterebbe possibile pregiudizio per la salubrità dell’aria» (delibera 461/2019).

Il parere 73/2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale sostiene che «occorrerà rivedere il dimensionamento delle barriere progettate in questo primo tratto, prevedendo, per i tre interventi indicati in questo primo tratto, tipologici di barriere o accorgimenti mitigativi, quali piantumazioni vegetali o barriere vegetali acusticamente assorbenti, idonei ad evitare le riflessioni del rumore prodotto delle infrastrutture stradali da parte della superficie esterna delle barriere stesse, effetto questo potenzialmente impattante per i ricettori posti tra le infrastrutture stradali e la linea ferroviaria.» (pag. 69).

Sia il parere tecnico 73/2021 che l’ordinanza commissariale 3/2021 citati, dichiarano che la tratta ferroviaria dovrà essere classificata come “quieter routers”, cioè meno rumorosa, secondo quanto dispone il Regolamento UE 2019/774. Tale regolamento non fornisce prescrizioni sull’infrastruttura ferroviaria, ma sui ceppi dei freni dei carri merci, da realizzare in materiale composito e non in ghisa, il che «riduce il rumore ferroviario fino a un massimo di 10 dB, che rappresenta una riduzione del 50 % del rumore udibile dagli esseri umani.» (considerato 5).

Un vero busillis resta però il Nodo Termoli, se non altro perché la Giunta regionale e quella comunale hanno espresso posizioni opposte.

La Regione sostiene «la indiscussa necessità di evitare la divisione della città ad opera del tracciato ferroviario, provvedere alla ricollocazione e riqualificazione della stazione di Termoli al di fuori del nucleo cittadino, […] favorendo lo sviluppo un sistema intermodale di trasporti in ambito regionale ed interregionale per lo scambio e il transito delle merci sia dalla zona industriale di Termoli che dal porto di Termoli» (DGR 461/2019). Un profilo disegnato a pennello per lo spostamento della stazione di Termoli a Pantano Basso, nell’area ad alto rischio alluvionale di proprietà della Regione medesima. Ma non basta. Per la Regione occorre altresì «eliminare la pericolosità del tratto interessato dal movimento franoso insistente nel comune di Petacciato - ivi incluso un eventuale spostamento del tracciato» (DGR 461/2019). Il Molise abbonda di frane, dovute non solo alle caratteristiche geologiche, ma anche al disboscamento ed alla mancata manutenzione dei crinali e dei regimi idrici. Nonostante ciò, la ferrovia adriatica attraversa il Molise nel suo attuale tracciato ormai da 140 anni senza avere lamentato particolari problemi franosi. Certo che “liberare” dalla ferrovia il tratto costiero da Termoli a Petacciato offrirebbe ricche possibilità di sfruttamento immobiliare della fascia litoranea.

Il Comune di Termoli, al contrario, con le delibere di Giunta 280/2019 e di Consiglio 68/2019, rivendica la copertura della stazione attuale, al fine di contenere l’impatto acustico del traffico ferroviario. Una soluzione a mio avviso auspicabile, se realizzata con strutture luminose e semiaperte, come quelle adottate in molte stazioni con esiti funzionali ed estetici encomiabili (si veda ad esempio la copertura a vele della stazione di Lovanio).

Non mi sembra invece condivisibile l’auspicio dell’Amministrazione comunale di «ridurre l’effetto cesura della ferrovia», perché tale cesura è più apparente che reale. Il centro di Termoli è racchiuso in un triangolo rettangolo, con i cateti, a nord e ad est, disegnati dal mare e l’ipotenusa dalla ferrovia. L’impianto ferroviario è scavalcato da due sovrappassi viari; dalla costa est c’è un doppio accesso (via Rio Vivo e via Marinai d’Italia), mentre dalla costa nord si accede da via Colombo; infine esiste un centralissimo sottopasso pedonale. Considerata la modesta dimensione dell’area (circa 28 ettari) e la maglia viaria stretta, ereditata dall’impostazione urbanistica degli anni ’30 del XX secolo, altre connessioni viarie non solo sarebbero inutili, ma addirittura dannose. L’intasamento veicolare che si registra nel centro può essere superato solo trasformandolo in una zona a traffico limitato, ammesso per i veicoli di servizio, tecnici, commerciali, dei residenti in centro e dei clienti delle strutture ricettive che esibiscano la prenotazione.

A questo proposito, tra le compensazioni richieste dal Comune di Termoli a Rfi, torna estremamente utile, anzi indispensabile, la cessione gratuita di piazza Donatori di Sangue e delle aree lungo viale Trieste (ulteriormente ampliabili con la prevista eliminazione di due binari), da adibire a parcheggi immediatamente a ridosso del centro. A piazza Donatori di Sangue in particolare, che ora ospita un parcheggio a raso con circa 120 stalli, potrebbe essere realizzato un parcheggio multipiano (due interrati e tre fuori terra) che triplicherebbe l’attuale capienza.

Pino D’Erminio