TERMOLI. Una cerimonia emozionante e suggestiva, quella nella chiesa di San Pietro, stamani, nel giorno dell’Immacolata Concezione , data importante per la chiesa e la comunità dei fedeli, perché proprio l’8 dicembre del 1987 di 34 anni fa la chiesa fu consacrata. Cerimonia riservata alla vestizione dei nuovi iscritti al servizio attivo della Confraternita della Misericordia di Termoli.

Questa è la settima vestizione di confratelli e consorelle: 15 dei nuovi che hanno indossato la veste nera e sono stati chiamati uno a uno dal Governatore della Confraternita di Termoli Romeo Faletra, ognuno di loro ha risposto “Eccomi”, poi con i loro padrini si sono recati al cospetto del parroco e Padre Enzo Ronzitti – Correttore come assistente ecclesiastico della Confraternita che celebrerà il trentennale il prossimo 26 giugno 2022 – che ha benedetto la veste con queste parole: “Ricevi la veste della Misericordia, segno e impegno di un fratello/sorella esemplare. Conservala con cura e Portala con fierezza”. A conclusione la preghiera del Soccorritore: “Signore, fammi buon amico di tutti, fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cambiare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non e non se ne sente capace. Signore aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore liberami dall’egoismo, perché Ti possa servire, Ti possa ascoltare in ogni fratello che mi fai incontrare. Amen”.

Il più caloroso benvenuto ai nuovi confratelli e consorelle della Misericordia di Termoli.