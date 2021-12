TERMOLI. In via Duca degli Abruzzi, strada che dal centro muove verso la periferia, arriva una lamentela forte di residenti e commercianti, che vorrebbero un senso di maggiore civiltà da parte di chi porta i cani a spasso nella zona.

«Noi ormai siamo decisi ad andare fin dove ci è possibile e non ci fermeremo, per far smettere in qualsiasi modo possibile il malcostume ormai irrefrenabile che grazie a persone dal senso civico davvero molto ipotetico che hanno o sono proprietari di cani, e sia chiaro noi non abbiamo nulla da ridire contro i cani e gli animali in genere, anzi noi li amiamo, ma osteggeremo i proprietari che si comportano nel modo più incivile possibile le foto che vi abbiamo inviate sono di una normale giornata. Ci sono giorni in cui bisogna camminare con i trampoli. Senza citare la triste abitudine di lasciare le buste con le deiezioni ovunque, anche nei bidoni della differenziata che trovano lungo il percorso. Per non parlare della urina a fiumi. nelle città civili se scappa la pipì su un marciapiedi c'è l’obbligo di portare una bottiglia per lavarla via».

In vigore c’è l’ordinanza che impone determinati accorgimenti, ci sono stati controlli e sanzioni, ma non è bastato sin qui.

Il malcostume non è solo del centro, anche nelle periferie, ne siamo testimoni, i marciapiedi sono campi di “battaglia”.