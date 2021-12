Giudici di pace e vice procuratori onorari: novità economiche

TERMOLI. Un anno fa la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva affidato al legislatore italiano il compito di rivedere la normativa interna sul rapporto di lavoro dei Giudici onorari. Preliminarmente la Ministra Cartàbia fece sapere che erano in corso importanti interlocuzioni tra il Ministero e la Commissione Europea in relazione alle tutele lavorative della Magistratura onoraria già in servizio, comunicando che era in gestazione una proposta e che il Governo aveva elaborato un’ipotesi da porre al vaglio della Commissione e del Consiglio superiore della Magistratura. L’unico nodo sarebbe consistito nelle risorse disponibili, sottolineando che un intervento in proposito era indispensabile al fine di assicurare le tutele dovute ai lavoratori in questione come richiesto dalla U.e. Al momento, però, tali risorse non erano nella disponibilità del Ministero che aveva già attirato l'attenzione del Mef e della Ragioneria al riguardo. Nell’occasione la Ministra aveva ravvisato l’urgenza di porre mano a tutti gli altri aspetti al fine di elaborare una riforma ordinamentale complessiva peraltro tracciata anche dalla sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale che, bocciando la legittimità costituzionale dei Giudici ausiliari d’appello, aveva dato tempo al legislatore fino al 31 ottobre 2025 per rivedere tutto il sistema della Magistratura onoraria.

Sin qui le premesse. Venendo, poi, alle novità, c’è da dire che - con un comunicato del 3 novembre scorso - la Consulta della citata tipologia di Magistrati aveva reso nota la astensione dalle udienze civili e penali dal 23 al 27 novembre 2021, da parte dei Giudici onorari di pace addetti agli uffici del magistrato di prossimità del tribunale e dei vice-procuratori onorari. «Non sono più sufficienti le parole – fu detto nell’occasione - per poter attendere in silenzio una riforma rispettosa dell'ordinamento europeo. La richiesta di rinvio da parte del Governo, reiterata il 27 ottobre 2021 presso la Commissione giustizia del Senato, rischia di trascinare il dibattito sino alle fasi pre-elettorali di nomina del Presidente della Repubblica, senza èsito, con conseguente ulteriore aggravio del danno, già irreparabile, alla categoria, da troppi anni esclusa da diritti e tutele». Il succo è che qualcuno oggi prevede la possibilità di stabilizzazione, nelle attuali funzioni, di tutta la Magistratura onoraria in servizio, secondo un procedimento da completare nell'arco di tre anni, in base all'anzianità di incarico (e previo esame). L’alternativa è rappresentata da un'indennità forfettaria.

Su tali ipòtesi sta lavorando il Ministero della Giustizia alla luce delle indicazioni della Commissione europea che ha aperto - sul punto - una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Le linee di intervento sono state illustrate dalla Ministra Cartàbia. La Guardasigilli ha spiegato che la stabilizzazione dovrà avvenire per il tràmite di una verifica, in ossequio all'art. 97 della Carta costituzionale, mediante prove, con modalità in via di definizione, volte a valorizzare le esperienze pregresse, tenuto conto delle procedure di conferma già esistenti. In alternativa alla stabilizzazione, a via Arènula, hanno previsto una seconda possibilità per i Giudici di pace e per i vice-Procuratori onorari in servizio: la corresponsione di una indennità forfettaria, calibrata sulla base degli anni maturati. Quanto al trattamento economico, l’importo è attualmente oggetto di ulteriori interlocuzioni tra il Ministero della Giustizia e quello dell'economia e delle finanze, al fine di arrivare - nel limite del possibile - ad un risultato corrispondente alle indicazioni fornite dall’apposita Commissione. Le novità sono introdotte, come emendamento governativo, al disegno di legge-bilancio così da assicurare risposte definitive alla categoria entro il 31 dicembre 2021. La ministra Cartàbia e i tre commissari hanno concordato sulla necessità di continuare a lavorare in un clima di serena e reciproca collaborazione.

Claudio de Luca