Pasquale Di Lena sarà insignito domani dell’Albo d’Onore delle Città dell’Olio

LARINO. Pasquale Di Lena sarà insignito venerdì prossimo dell’Albo d’Onore delle Città dell’Olio. L'associazione presieduta da Michele Sonnessa, festeggia i suoi 400 soci con i riconoscimenti dell'Albo d'Onore delle Città dell'Olio e del Premio "Oil Best Città dell'Olio 2021" Siena, 7 dic. - (Adnkronos) - Siena ospita gli Stati generali delle Città dell'Olio. È tutto pronto per la 53esima Assemblea nazionale della grande rete nazionale dei territori italiani impegnati nella promozione del turismo dell'olio e della cultura dell'extravergine, la prima in presenza dopo il lungo periodo di lockdown e restrizioni, che si terrà venerdì 10 dicembre, alle 15, presso l'Auditorium ChiantiBanca (Via Cassia Nord, 2, in località Fontebecci). Nell'occasione, l'Associazione nazionale guidata dal presidente Michele Sonnessa, festeggerà anche il traguardo dei 400 soci, presentando l'Albo d'Onore delle Città dell'Olio e assegnando il titolo di ''Ambasciatore delle Città dell'Olio'' a tre illustri personalità che si sono distinte per il costante impegno ''nella promozione culturale dell'olio extravergine di oliva, dei territori e dei valori delle comunità''.

Riceveranno questa importante onorificenza, il senatore Dario Stefano per essersi speso a favore della promulgazione della legge sull'oleoturismo e dei suoi decreti attuativi, una legge che equipara enoturismo ed oleoturismo, investendo risorse e dando opportunità di crescita ai produttori di olio; la professoressa Roberta Garibaldi autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano, amministratore delegato di Enit, direttore scientifico e presidente di Giuria del Concorso Nazionale Turismo dell'Olio promosso dalle Città dell'Olio in virtù del lavoro svolto nell'ambito del turismo enogastronomico ed in particolare dell'oleoturismo, e l'enogastronomo Pasquale Di Lena, ideatore e fondatore delle Città dell'Olio e già Ssgretario generale dell'Ente Vini-Enoteca Italiana, per l'impagabile contributo donato all'Associazione sin dalla sua nascita, fatto di idee, stimoli e continua ispirazione di progetti creativi. Durante l'assemblea si svolgerà anche la premiazione ''Oil Best Città dell'Olio 2021''.

Con questo riconoscimento l'Associazione intende celebrare le aziende olivicole delle Città dell'Olio che si sono distinte nel prestigioso Premio Ercole Olivario 2021, ottenendo premi e riconoscimenti con i loro oli di eccellenza. Si tratta del 1° classificato Don Gioacchino Dop Terra di Bari Castel del Monte del Frantoio Sabino Leone di Canosa (Br) e del 2° classificato Costa degli olivi Dop Sardegna della Cooperativa Valle del Cedrino di Orosei (Nu) nella categoria Dop/Igp Fruttato medio; del 1° classificato Ispiritu sardu dell'azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro (Su) nella categoria Extravergine Fruttato medio e Menzione di Merito ''Impresa Donna''; del 3° classificato Coppadoro della Società Agricola Ciccolella di Molfetta (Ba) nella categoria Extravergine Fruttato intenso e delle aziende che hanno ottenuto la menzione di merito ''Giovane imprenditore'': Agricola De Carlo di Bitritto (Ba), Poderi Borselli di Castel del Piano (Gr), Azienda Agricola Brioleum di Arco (Tn) e Agricola Locci di Giano dell'Umbria (Pg) e di quelle che hanno ottenuto la menzione di merito ''Impresa donna'': Azienda Agricola Iannotta Lucia di Sonnino (Lt), Frantoio Cutrera di Chiaramonte Gulfi (Rg), Azienda Agricola Buoni o del Buono Maria Pia - Podere Ricavo di Cetona (Si) e Azinda Agricola Decimi di Bettona (Pg).

L'evento senese sarà anche l'occasione per parlare di turismo dell'olio, valorizzazione del paesaggio olivicolo e contrasto all'abbandono dei terreni agricoli, di agricoltura sociale e di educazione al consumo consapevole nelle scuole che rappresentano i temi al centro delle linee programmatiche 2021-2022 dell'Associazione.