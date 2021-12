TERMOLI. Regalare gioia e serenità a grandi e piccini: è il fil rouge su cui il Comitato Sant’Alfonso guidato dal suo Presidente Gianfranco Cannarsa, ha inteso organizzare una serie di eventi per allietare le festività natalizie dopo un anno e mezzo particolarmente difficile per le famiglie, vessate dalla pandemia, e per i ragazzi, costretti a restare lontani da amici e parenti.

Un’inaugurazione, avvenuta nel giorno dell’Immacolata Concezione, attesa, sperata e miracolosa a cui il quartiere, che ingloba le tre grandi arterie di via Mascilongo , via Montecarlo e via Polonia, ha risposto a gran voce: le risate dei bambini hanno animato le strade, la voce di Babbo Natale ha incantato i presenti e le chiacchiere dei genitori hanno riportato in auge quella serenità per troppo tempo dimenticata.

Momenti festosi e di comunità che hanno riacceso anche lo spirito natalizio, assopito e soffocato dalle preoccupazioni, grazie a tanto divertimento, condito dalla dolcezza delle caramelle e dalla proiezione di un cartone animato su un grande schermo con la collaborazione di Giovanni Paduano con suo fratello Luciano. Il tutto accompagnato dalle soavi note della musica natalizia live e dalle meravigliosa voce di Tiziana Schiavino in grado di incantare anche Nox, il gufo della Falconeria Usconium di Gianni Cassetta che ha fatto compagnia a grandi e piccini.

Il primo di una lunga serie di eventi che ha visto la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che ha proceduto alla pulizia di tutto il quartiere, alla messa in posa dei ciclamini e delle luminarie, provvedendo a sistemare gli alberelli anche lungo le vie del centro, addobbati amorevolmente e con cura dai ragazzi del centro San Damiano e mettendosi a disposizione per ogni eventuale necessità. L'inaugurazione ha visto la partecipazione dell'assessore Silvana Ciciola che ha fatto gli onori di casa, divertendosi e trascorrendo del tempo con le famiglie intervenute.

Un fiume di felicità ha dato l’avvio al programma natalizio del Comitato Sant’Alfonso, all’insegna della tradizione tanto cara ai termolesi, ma anche della socialità con un tuffo nel passato, che si preannuncia ricco di eventi con i prossimi appuntamenti:

18 e 19 dicembre nella Piazza di via Polonia (ex piazzetta mercato) dove a partire dalle 10 e fino a sera ci saranno mercatini vintage e scambio di cose del passato;

21 dicembre nella Piazza di via Polonia (ex piazzetta mercato) dalle ore 17 alle 20 balli di strada, graffiti e musica in collaborazione con Beate Street di Johnny Gioia;

5 gennaio : dalle ore 11 esposizione di auto e moto d'epoca, dalle 17 alle 20 prima "Pasquetta di Quartiere" con la partecipazione di gruppi folk "Aum Aum"" , "Tradizioni Amiche" e "Terzo Millennio" che si esibiranno con canti popolari e folcloristici tra via Montecarlo, via Polonia e via Mascilongo.

6 gennaio, parcheggio antistante il parco giochi (di fronte la chiesa di Gesù Crocifisso); rappresentazione vivente della Natività con i Re Magi e "Terzo Millennio". Il programma si concluderà nell'ex piazzetta del mercato di via Polonia con l'esibixzione del Gruppo Vocal Band con musiche anni 80/90.

Eventi a cui è impossibile mancare, visto che non è Natale senza festa e non c’è festa senza creatività.