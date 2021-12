TERMOLI. L'aveva promesso ed è stata di parola. Domenica 12 dicembre, Marianna Lo Preiato, seppur da remoto, visto che si trova fuori in questo periodo, dopo il successo avuto l'estate scorsa con le varie iniziative nella zona di Piazza Mercato, cuore del centro storico di Termoli, col supporto fondamentale in loco delle attività termolesi di quest'area e di Rita Russo in particolare, che si è prodigata a procurare i doni per i bambini, si darà vita all'Albero dei Desideri. Festa per bambini e adulti, anche col contributo dei residenti.

Un albero di Natale di 4 metri è stato messo a dimora dal Comune di Termoli, con l'impegno degli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola. «Invito le famiglie e la popolazione a partecipare a questo evento», il monito di Marianna. La manifestazione ha il patrocinio dell'amministrazione comunale, concessa con la firma del sindaco Francesco Roberti. In caso di maltempo l'iniziativa sarà posticipata a domenica 19 dicembre. Babbo Natale, la Fatina luminosa, un angolo per i selfie, un elfo, con leccornie varie e con l'impegno delle attività del posto, che hanno compartecipato a livello economico, rispondendo molto bene all'invito di Marianna, con specialità tipiche e prezzi davvero contenuti.

«Spero di essere lì, per vivere assieme a tutti questo momento, è la prima volta che a Natale la zona della Piazzetta si trasforma e voglio ringraziare Barile, Mottola e il primo cittadino, nonché tutti coloro che hanno aderito e che stanno realizzando concretamente questa idea di rivitalizzazione invernale del centro in occasione delle festività natalizie», chiosa Marianna... aspettando la Notte di Santa Lucia.