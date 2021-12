«L'indifferenza uccide e se restiamo in silenzio sulla sanità non avremo più tutele» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Siamo in piazza ancora una volta per parlare di sanità», in questo modo Marcella Stumpo, capogruppo in Consiglio comunale di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, assieme ai militanti e attivisti del gruppo politico locale, ha catturato l'attenzione - microfono alla mano - della gente che ieri sera, durante la passeggiata dell'Immacolata Concezione, si trovava sul Corso nazionale, all'angolo di via Adriatica. La Stumpo ha invitato a leggere i cartelli che sono stati esposti, recanti il numero del disastro, anche quelle 84 ore del servizio di emodinamica sospeso a dicembre che per primi abbiamo proposto appena nota la nuova programmazione mensile nel reparto di Cardiologia.

«Nessuno si chiami fuori, tutti siamo a rischio - esclama la consigliera di opposizione, concetti espressi anche nell'intervista che ci aveva rilasciato dopo l'esito dei ricorsi contro il Pos di Toma - ci sono 17.314 persone e cittadini del basso Molise a cui sono state tolte le Guardie mediche, dirottati da un paese all'altro, questo vuol dire che chi non ha una macchina non è in condizione di ricevere delle cure. Il diritto alla salute in Molise viene lentamente distrutto. Fino a quando dobbiamo permettere la progressiva distruzione della sanità? Già il 30% dei residenti si cura fuori dal territorio. Non tocca alla politica, tocca a noi reagire, anche perché quella nemmeno possiamo chiamarla amministrazione. Non è la riduzione o l'asseramento del debito la soluzione, ma lo è investire massicciamente e dobbiamo chiedere noi conto e cambiare con voto e presenza il ricambio della classe dirigente.

Altrimenti saremo destinati a morire. Le patologie tempo-dipendenti non sono più garantite e consideriamo anche la popolazione anziana. Leggiamo, informiamoci, partecipiamo alle iniziative, chi ha governato di ogni colore negli ultimi 20 anni sta continuando a distruggere quello che una volta era un servizio di eccellenza». «Non stiamo parlando di lusso, ma del primo diritto, quello alla vita - conclude la Stumpo, invitando a fare un giro nell'ospedale San Timoteo, da fiore all'occhiello a deserto - l'indifferenza uccide, uccide più delle armi e se continuiamo a essere indifferenti, non avremo tutele».