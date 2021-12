«Un reparto che funziona e con me sono stati fantastici», l'elogio di Ginecologia

TERMOLI. Il reparto di Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli non è solo Punto nascita. Variegata l’attività, anche chirurgica, e come avvenuto giorni fa, un’altra testimonianza giunge per elogiare il modus operandi e la professionalità, abbinata all’umanità, dei medici e del personale sanitario. In rispetto della privaci, queste parole giungono da T. T.

«Ho subito un intervento un mese fa, il dottor Molinari mi ha diagnosticato 5 fibromi abbastanza grandi. La carenza di personale di anestesisti ha fatto sì che l'intervento chirurgico è slittato dalla fine della scorsa estate. Sono stata diverso tempo bloccata, poiché avevo carenza di ferro e non mi sentivo affatto bene. Ho anche provato a rivolgermi all'esterno del Molise, ma non ho avuto modo di farmi operare e allora, considerando che volevo comunque che se ne occupasse il mio ginecologo Molinari, verso la metà di ottobre, finalmente, sono stata chiamata.

Beh, posso solo dire che quello che hanno testimoniato altre degenti è vero, sono stati assolutamente fantastici. Sono stati meravigliosi, gli Oss, le infermiere, tutti i medici, l'anestesista. Sono stati spettacolari, mi hanno accompagnato in questa vicissitudine prendendomi letteralmente in braccio. Voglio sottolineare che a Termoli abbiamo un reparto di Ginecologia che funziona e che deve restare operativo. Sono rimasta bloccata nella mia vita personale a lungo e ho subito vari disagi in attesa dell'intervento. In particolare ringrazio il dottor Molinari, la dottoressa Conte, l'anestesista Pranzitelli e uno per uno tutti coloro che hanno avuto cura di me, meritano tutti di essere ringraziati».