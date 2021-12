Ristori Covid a Termoli: stanziati 180mila euro a fondo perduto per contributi alle attività

TERMOLI. Dopo famiglie in difficoltà a vario titolo, sia per il pagamento di tributi e utenze, locazioni e l’assegnazione di buoni spesa, dopo le associazioni sportive, l’attenzione del Comune di Termoli si focalizza anche sulle attività di carattere economico, a cui l’amministrazione destina 180mila euro come ristoro dell’emergenza Covid.

Una decisione assunta con delibera di Giunta, che ha preso atto del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e dei relativi provvedimenti normativi atti a contrastare la diffusione del virus che si sono succeduti nel corso dei mesi di pandemia e, in particolare, le misure di prevenzione che sovente hanno imposto la chiusura, per periodi più o meno prolungati, di diverse categorie di attività produttive, pubblici esercizi ed attività commerciali in genere.

Il Comune di Termoli, intende sostenere le attività commerciali e produttive più pesantemente colpite dal “lockdown” e dalle diverse chiusure e restrizioni, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, il cui ammontare complessivo è stabilito in 180mila euro.

L’erogazione dei contributi intende fornire un sostegno economico al fine di limitare gli effetti negativi dovuti alla sfavorevole congiuntura economica indotta dalla pandemia sanitaria da Covid-19 per le spese derivanti dalle operazioni effettuate nel rispetto delle azioni sanitarie intraprese e, nel senso più vasto del termine, garantire un aiuto economico alle attività imprenditoriali.

Lo schema di bando è stato predisposto dal settore Suap, denominato “Erogazione di contributi una tantum a favore delle attività economiche colpite dalla crisi economica a seguito dell'emergenza Covid-19”, che disciplina puntualmente le modalità di presentazione della domanda di ammissione al bando, i requisiti minimi obbligatori, le tempistiche nonché le modalità di erogazione dei contributi.

Prossimo passo, quello della pubblicazione dell’avviso, per una durata di dieci giorni.