Green pass rafforzato e controlli di Polizia locale, assunti sei Vigili stagionali a Termoli

TERMOLI. Da lunedì 13 dicembre in servizio altri 6 Vigili urbani stagionali, frutto della selezione avviata nell’autunno, parallela a quella con oltre mille idonei che ancora non viene espletata.

Assunzione dettata dall’emergenza Covid, come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre, che ha dato il via libera al decreto legge che rafforza le misure anti-Covid secondo il quale solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il "super green pass", che sarà valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, dal 6 dicembre e che l’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori della super certificazione, estendendo l’obbligo vaccinale al personale scolastico e alle forze dell'ordine.

La Polizia locale è impegnata in prima linea nelle attività di controllo dirette a contrastare la situazione emergenziale da Covid-19. L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, la necessità di contenere la diffusione del contagio in questi mesi, hanno cambiato profondamente l’attività quotidiana della Polizia locale, infatti agli agenti è spettato un ruolo di primo piano nel far rispettare le disposizioni anti-Covid, oltre che nel rispondere alle migliaia di richiese di informazioni dei cittadini, quando non di aiuto vero e proprio. Sul versante del contrasto all’inosservanza alle disposizioni anti-Covid, la Polizia Locale è impegnata nei controlli effettuati tramite posti di controllo stradale e servizi a piedi, anche sulla base di segnalazioni a cui si aggiungono le attività di controllo alle attività produttive e commerciali.

Tali attività necessitano di un gruppo di lavoro costituito da competenze trasversali, che possa far fronte, in modo coerente ed aggiornato, alle richieste di informazioni e spiegazioni, raccogliendo anche eventuali esigenze di aiuto da trattare in modo più articolato. I controlli da parte della Polizia locale sono rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica ma anche a garantire aiuto e sostegno alle persone che in questo momento sono più fragili.

Oltre alle attività legate all'emergenza epidemiologica, il comando di polizia locale deve assicurare tutti gli adempimenti ordinari legati alle attività proprie del settore e che diventa oltremodo difficoltoso data la persistente carenza di personale.

L’assunzione dei Vigili urbani stagionali è stata decisa con deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 6 dicembre scorso, con cui è stato autorizzato il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, sulla base della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 2308 del 16/11/2021, per un mese, eventualmente prorogabile sulla base delle esigenze di volta in volta evidenziate e delle disponibilità finanziarie.

Rispetto alla graduatoria, un idoneo ha comunicato la rinuncia all'assunzione per motivi personali, con mail del 06/12/2021; un altro con mail del 07/12/2021, ha comunicato la disponibilità ad assumere servizio dal 03/01/2022 in quanto già in servizio presso altro Ente fino al 31/12/2021.

L’ente ha accolto l'istanza di differimento dell'assunzione con decorrenza dal 03/01/2022 e ha provveduto a far scorrere la graduatoria fino alla copertura delle 6 posizioni previste ed autorizzate, procedendo all'assunzione di agenti a tempo determinato, al fine di implementare l'organico e assicurare i compiti istituzionali essenziali nonché le attività di monitoraggio, controllo e ordine pubblico nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti conseguenti alla diffusione del contagio.