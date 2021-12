CAMPOBASSO. Autunno piovoso come non accadeva da tempo, i corsi d’acqua ne hanno tratto giovamento, forse più dei bacini, come la diga del Liscione, che non ancora si riesce a colmare, in virtù dei consumi massicci.

Corsi d’acqua come il Biferno, il fiume molisano per eccellenze, sulla cui valle è stata costruita anche la principale strada di collegamento e proprio al km. 40 della statale 647, in territorio di Lucito, ci sono un’attività, il Bar Biferno, e tre abitazioni, che tremano a ogni piena.

Una decina d’anni di timori e disagi, da quando non c’è più certezza e stabilità da parte degli argini e del medesimo alveo, che i proprietari chiedono a gran voce che vengano ripristinati, per evitare allagamenti sempre più frequenti, come quello che c’è stato ieri, nel piazzale, spesso e volentieri diventa specchio d’acqua, con annessi e danni connessi.

Tanto dura anche l’interlocuzione con la Regione Molise, ma di soluzione al momento non ne sono state concretizzate, come mostra anche il video che supporta il nostro articolo, assieme alle immagini fotografiche.

Ormai poca distanza divide Biferno e Bar Biferno e non è solo un gioco di parole, ma un rischio reale.

L’acqua che fuoriesce dall’alveo s’infiltra nel terreno circostante, sino a mettere a rischio la stabilità delle costruzioni vicine.