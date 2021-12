Guardie mediche "sguarnite", un solo presidio nei giorni festivi sulla costa

TERMOLI. Il circolo dem torna a occuparsi di sanità e lo fa con Mario Orlando, riguardo alla problematica delle Guardie mediche.

«Continuità Assistenziale nel Distretto Sanitario di Termoli a Natale 2021? Come comunicato nei giorni scorsi, a mezzo stampa e tramite avvisi affissi alle porte degli ambulatori di Guardia Medica, questo Natale l’unica sede di Continuità Assistenziale attiva sarà quella di Petacciato.

Perciò per il mese di dicembre, anche nei giorni cosiddetti superfestivi (24, 25, 26 e 31 dicembre) quella sarà l’unica sede cui tutti i comuni della costa molisana dovranno fare riferimento. Anche il comune di Termoli sarà vittima di questo disservizio.

Le porte della Guardia Medica di Termoli resteranno chiuse dalla notte della Vigilia di Natale fino alla notte del 26 dicembre, quando, finalmente, riprenderà la regolare turnazione, per poi chiudere nuovamente la notte del 31 dicembre. Al momento non abbiamo notizie certe circa il giorno del 1 gennaio. La discontinua presenza dei medici di guardia riguarda molti comuni del Basso Molise, tra cui Campomarino e Portocannone, San Martino e Ururi, Santa Croce di Magliano. Difatti i sindaci di questi comuni si sono uniti in un coro di protesta, denunciando la grave situazione e manifestando preoccupazione per gli interessi lesi della cittadinanza. Al contrario, nulla è stato fatto dal Sindaco di Termoli, unico primo cittadino a non essersi unito alla protesta dei colleghi, a non essersi mai espresso in merito alla situazione, come se la chiusura del servizio di Continuità Assistenziale non riguardasse anche la sua città. Evidentemente, il Sindaco Roberti non considera problematica degna della propria attenzione il veder la sua cittadinanza privata dell’assistenza sanitaria primaria per tre giorni consecutivi, in un periodo caldo come quello delle festività natalizie, in cui la popolazione aumenta e le attività legate ai festeggiamenti rendono più intensa la ri- chiesta di assistenza medica.

Mancando la Continuità Assistenziale, si andranno a saturare il Pronto Soccorso ed il 118, entrambi già oberati di lavoro, per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Dunque, in caso di necessità, la popolazione di poco inferiore a 35000 abitanti residenti a Termoli, avrà due possibilità: recarsi a Petacciato per una visita, sperando di trovare in sede l’unico medico di guardia, moderno Superman, che si troverà a dover coprire contemporaneamente i comuni di Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Campomarino, Portocannone e la stessa Termoli. La seconda alternativa sarà provare a contattare telefonicamente la sede di Petacciato, per richiedere visita domiciliare e, anche in questo caso, augurarsi che il medico sia in loco, per poter rispondere, e poi attendere circa mezz’ora per il suo arrivo. Bisogna ricordare che sullo stesso territorio, in condizioni di normalità sono previsti ben 4 medici, di cui 2 sulla sola città di Termoli: pertanto, un solo medico si troverà costretto a lavorare per 4.

Questa assurda situazione non sembra interessare il primo cittadino di Termoli, né la dirigenza del distretto sanitario. Si continua a giustificare le insensate scelte operate finora, appellandosi ad una presunta carenza di medici, quando, nella sola Guardia Medica di Termoli saranno in servizio in 9 nel mese di dicembre. Dunque, come è possibile non riuscire a coprire tutte le giornate con il personale a disposizione? Basterebbe, infatti, un’equa ridistribuzione d’ufficio dei turni, che, pur senza negare il diritto a tre giorni di ristoro, previsti per ciascun titolare, aggiungesse un solo turno ciascuno. Si garantirebbe così a Termoli l’apertura del servizio per tutto il mese di dicembre, senza lasciare in enorme difficoltà l’unico collega in servizio ed i colleghi del Pronto Soccorso e del 118. Equivarrebbe, pertanto, a rendere un servizio essenziale alla comunità. Qualcuno dovrebbe occuparsene».