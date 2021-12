«Vessazioni e intimidazioni sul personale sanitario in Terapia intensiva», tensioni allo scoperto

TERMOLI. E' stata inviata lo scorso 29 novembre, a firma delle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fials e Fsi-Usae: una nota che mette in evidenza criticità all'interno del servizio di Terapia intensiva dell'ospedale San Timoteo, indirizzi ai vertici Asrem e al direttore sanitario del plesso ospedaliero, Petrocelli.

«A seguito di segnalazioni del personale infermieristico, inviano la presente a nome e per conto dei propri iscritti in servizio presso il reparto di Terapia intensiva. Premesso che il responsabile facente funzioni del servizio dopo i fatti che lo hanno visto protagonista sulle cronache locali e nazionali ha iniziato ad assumere un atteggiamento vessatorio ed intimidatorio nei confronti del personale in servizio presso la Terapia Intensiva.

Tale atteggiamento si evidenziava con le ripetute minacce di distogliere personale dalla Terapia Intensiva per destinarlo a propria discrezione in altre attività del Blocco Operatorio.

Il personale della terapia intensiva non è alle dipendenze delle estemporanee esigenze del Responsabile dell'unità operativa, visto l’art. 5 c. 3 lettera c del codice di comportamento della Dirigenza dell’Asrem che obbliga il dirigente ad avere un comportamento, nei rapporti interpersonali, improntato sui principi della correttezza e della collaborazione nei confronti degli altri operatori della struttura Considerato che: il comportamento del dirigente suddetto non è corretto nei confronti degli operatori del servizio di rianimazione e che a seguito di tali atteggiamenti il personale non riesce più a lavorare con serenità.

Alla luce dei fatti sopraesposti Invitano a porre in essere tutti gli interventi volti a far cessare questi comportamenti lesivi nei riguardi dei lavoratori suddetti per ripristinare un clima sereno e favorevole allo svolgimento dell'attività lavorativa e, nel contempo Diffidano Le stesse che nel perdurare della situazione sopradescritta eserciteranno ogni diritto ragione – azione a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del reparto in oggetto».