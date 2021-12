BASSO MOLISE. Una strada di Bonifica, quella denominata Serramano, che all'incrocio dei territori di Petacciato, Montenero e Guglionesi viene spesso tramutata in discarica abusiva.

«Scambiata per discarica da pochi incivili che, seppur differenziano l’immondizia, preferiscono lasciarla lì piuttosto che davanti casa per il ritiro - denuncia il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo - inizio a pensare trattasi di qualcosa di patologico che porta a simili gesti. Oggi ci sarà la bonifica e, grazie anche ad un progetto portato avanti con l’Unione dei comuni, presto sul territorio verranno installate fototrappole. È penoso però dover spendere risorse economiche e umane per combattere l’inciviltà di pochi individui».