Luminarie in via dei Pruni Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Quante volte abbiamo raccolto le lamentele dei residenti della zone periferiche termolesi e sul fatto di sentirsi cittadini di serie B per quanto riguarda strutture, eventi, manifestazioni e altro.

Ad esempio in questo periodo natalizio, il centro è pieno di luminarie natalizie, mercatini, la casa di Babbo Natale, piste di pattinaggio, i negozi e le traverse di corso Nazionale sono tutte un luccichio di addobbi per la grande festa in arrivo.

E in periferia? In zona Casa La Croce, non si sono persi d’animo e i residenti di via dei Pruni, hanno avuto una brillante iniziativa: si sono autotassati e hanno creato le loro luminarie di Natale, hanno creato dei giganteschi alberi di Natale che adornano le loro palazzine creando un effetto luce davvero molto affascinante.

Quando uno vuole, con un pizzico di inventiva e tanta buona volontà si può fare questo e altro! E allora un doppio Buon Natale a tutti i residenti di via dei Pruni e complimenti per la bella iniziativa. Ringraziamo un residente per tutti, Filippo, che ci ha resi partecipi di questi auguri speciali di un Natale sereno e festoso visto che ne abbiamo davvero bisogno.