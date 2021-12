TERMOLI. Dopo alcuni interventi tampone, la Giunta Roberti ha dichiarato fattibile il project financing proposto dall’Acea Molise, che prevede interventi a tutela del territorio e delle acque per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli». Una serie di opere per migliorare la rete fognaria urbana e soprattutto per delocalizzare il depuratore del porto. Un progetto da 11 milioni e 425 mila euro, di cui 3,825 milioni concessi dalla Regione, proprio per il depuratore.

L’Egam ha già fornito parere tecnico favorevole per la valutazione della stessa e per la formulazione dell’eventuale giudizio favorevole e propedeutico al riconoscimento del “pubblico interesse” da parte dell’organo esecutivo comunale, finalizzato all’espletamento della gara di appalto oltre che per l’affidamento della gestione temporanea del servizio idrico integrato di Termoli, in attesa dell’individuazione da parte dell’Egam del gestore unico del servizio idrico di ambito regionale.

La proposta presentata da Acea Molise è finalizzata al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio di Termoli e del servizio idrico integrato comunale, attraverso l’esecuzione, nell’arco temporale di 15 anni, di diversi interventi nel comparto idrico, fognario e depurativo, consistenti in: adeguamento e miglioramento della rete di distribuzione dell’acqua potabile, mediante sostituzione di alcuni tratti di condotte vetuste con tubazioni di materiali tecnologicamente più performanti; rifacimento di alcuni tratti di fognatura nera al fine di risolvere problematiche di funzionalità connesse alla vetustà delle condotte e/o alla inadeguatezza della sezione idraulica, prevedendo, ove necessario, l’incremento dei diametri delle tubazioni; regolarizzazione e sistemazione degli impianti di sollevamento e delle condotte in pressione esistenti, al fine di completare il processo di efficientamento energetico del sistema di pompaggio; interventi di potenziamento funzionale della condotta fognaria che attraversa il parco comunale e alimenta a gravità, la nuova stazione di sollevamento di recente realizzazione; delocalizzazione del depuratore situato in area portuale e riconversione dello stesso in sollevamento delle acque nere e di pre-trattamento e sollevamento delle acque di pioggia, con contestuale realizzazione di una nuova condotta premente dal porto sino alla sopra richiamata stazione di sollevamento del parco comunale; adeguamento tecnico del depuratore di Pantano Basso, mediante ampliamento dell’attuale linea di trattamento progettata per 22.000 abitanti equivalenti con aggiunta di una linea parallela e conseguente incremento della capacità depurativa sino a 60.000 abitanti equivalenti; interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di Pantano Basso con previsione, sulla linea fanghi, di una nuova vasca di digestione anaerobica e del raddoppio della vasca di ispessimento esistente, al fine di garantire la piena funzionalità della linea di trattamento dei fanghi prodotti; campagna di sostituzione dei misuratori dei consumi idrici al fine di uniformarsi alle norme dettate dal Decreto Ministeriale del 21 aprile 2017 n. 93 che richiede la sostituzione di tutti i contatori no-MID installati prima del 2007; attivazione del sistema di telecontrollo e integrazione del sistema GIS per le attività di gestione dell’intera rete idrica e fognaria.