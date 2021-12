Doccia fredda sul servizio idrico a Termoli, Tar annulla la proroga della gestione Acea

TERMOLI. Lo spiegheranno i gruppi di opposizione nella conferenza stampa in programma alle 11, convocata nella tarda serata di ieri.

Annullata dal Tar la delibera di Consiglio comunale per la convenzione con Acea e il Comune di Termoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l.

La delibera è la numero 43 dell’11 settembre 2020.

Con ricorso notificato l’11 novembre 2020 e depositato il successivo giorno 23 la FMA Opere e Acquedotti Sud s.r.l. (già Florio Group s.r.l., d’ora innanzi solo “FMA/Florio”) ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Termoli ha ratificato la precedente delibera di Giunta comunale n. 299/2019, con la quale era stato disposto di prorogare l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato del Comune alla Crea Gestioni s.r.l (ora Acea Molise s.r.l., d’ora innanzi solo “Acea/Crea”) sino alla data del 31.12.2021 (delibera giuntale annullata da questo T.A.R. in un precedente giudizio tra le stesse parti con la sentenza n. 222/2020 per l’incompetenza dell’organo che l’aveva adottata).

Acea/Crea gestisce dal 1993 il servizio idrico nel comune di Termoli e, dal 1999, anche il servizio di depurazione delle acque reflue urbane (cfr. convenzioni n. 170 del 30 giugno 1993 e n. 778 del 18 gennaio 1999). Il servizio di gestione in essere con il Comune di Termoli sarebbe dovuto terminare alla data del 30 giugno 2013, secondo quanto previsto negli atti convenzionali sopra menzionati: sennonché, con successive delibere della Giunta e poi del Commissario straordinario, l’affidamento è stato più volte prorogato.

Con nota del 27 dicembre 2016 la Acea/Crea ha comunicato però di non voler proseguire nella gestione del servizio alle condizioni –ritenute non più attuali- stabilite nella convenzione inter partes, diffidando quindi il Comune da ulteriori proroghe e chiedendo l’urgente avvio delle procedure per l’affidamento della gestione ad altro operatore. Con la medesima nota il privato ha rappresentato, altresì, la propria disponibilità a garantire la continuità del servizio fino all’individuazione del nuovo gestore.

Nonostante tale nota, il Comune ha disposto un’ulteriore proroga del servizio fino al 30 giugno 2018 (cfr. deliberazione del 30 dicembre 2016, n. 346). Sicché la Acea/Crea con ricorso a questo T.A.R. (R.G. n. 93/2017) ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, domandando altresì l’accertamento dell’inefficacia della proroga unilaterale dell’affidamento del S.I.I. nei termini in cui era stata disposta dal Comune, e della conseguente intervenuta cessazione del rapporto concessorio a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Con sentenza n. 179 del 2018 il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del detto ricorso per difetto di interesse, osservando, in particolare, quanto segue: “la proroga dell’affidamento non comporta l’imposizione di un obbligo alle imprese attualmente affidatarie della gestione di proseguire alle condizioni in essere, occorrendo comunque un atto di adesione delle stesse, in mancanza del quale la proroga stessa non produce effetti unilateralmente vincolanti, alla stregua di una proposta negoziale non accettata. Diversamente argomentando, ipotizzando cioè un effetto vincolante sull’affidatario per effetto della proroga unilateralmente disposta dall’Amministrazione, si giungerebbe ad ipotizzare un potere extra ordinem dell’amministrazione al di fuori dei limiti ristretti entro i quali esso è contemplato e riconosciuto nel nostro ordinamento, con il conseguente insorgere di insuperabili questioni di compatibilità costituzionale con il principio di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost. (in tal senso TAR Toscana, sez. II, 14 maggio 2015, n. 859)”.

A seguito della pubblicazione della sentenza le trattative tra il Comune di Termoli e la Acea/Crea per l’aggiornamento della convenzione in essere sono proseguite, senza però che si giungesse ad un adeguamento delle condizioni contrattuali: pertanto, la seconda si è dichiarata ancora una volta indisponibile a proseguire nel rapporto concessorio.

Il Comune allora, con procedura d’urgenza ex artt. 125 e 163 del d. lgs. n. 50/2016, e per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Campomarino Guglionesi e Termoli, ha avviato in data 8 maggio 2018 una indagine di mercato per l’affidamento in concessione dei seguenti servizi:

l’esercizio provvisorio dell’impianto depurativo in località Sinarca;

il “servizio idrico integrato della città di Termoli, in regime temporaneo per sei mesi, […], comprensivo di manutenzione e controllo delle reti ed impianti, composto dai depuratori Porto, Pantano Basso e Petrara, dalla rete idrica e fognante e dagli impianti di sollevamento nell’attuale stato di consistenza” (affidamento quest’ultimo definito “solo eventuale” rispetto a quello del punto b).

Con la determinazione dirigenziale n. 890 del 25 maggio 2018 il Comune ha aggiudicato il servizio sub a) in favore della FMA/Florio, con cui il Comune ha sottoscritto il relativo contratto in data 9 agosto 2018.

Il Comune ha successivamente preso atto “della volontà di Crea Gestioni (nota prot. 187 del 29/05/2018) di uscire dalla gestione del servizio idrico integrato dal 1/07/2018 in relazione alla scadenza della proroga disposta dall’amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 30 dicembre 2017, confermata dal TAR Molise con sentenza n. 179/2018 sul ricorso promosso da CREA […] avviando, contestualmente, l’intesa negoziale con il legale rappresentante della società Florio Group s.r.l. di Foggia, consegnataria dell’impianto Sinarca e affidataria dei servizi per il suo avvio ed esercizio provvisorio, perché possano realizzarsi le condizioni giuridiche ed economiche per il subentro operativo a Crea nella gestione in concessione dell’intero servizio idrico integrato della citta di Termoli” (cfr. determina dirigenziale n. 975 del 7 giugno 2018).

Lo stesso Ente locale il successivo 24 settembre 2018, sempre per il tramite della CUC, ha pubblicato un avviso esplorativo di finanza di progetto “per la ricerca di operatori economici interessati alla concessione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016, del servizio idrico integrato della citta di Termoli con annesse opere di efficientamento e manutenzione straordinaria degli impianti”.

Nelle more, per garantire comunque la continuità del servizio, il Comune ha indi autorizzato la FMA/Florio anche a subentrare nella gestione provvisoria dell’intero servizio idrico integrato della città (e, pertanto, non più solo nella gestione dell’impianto di depurazione Sinarca) in sostituzione di Acea/Crea, “agli stessi originari patti e condizioni di cui alle convenzioni n.170 di rep. del 30 giugno 1993 e n.778 del 18 gennaio 1999” (cfr. determina dirigenziale n. 164 del 31 gennaio 2019).

Alla procedura di appalto appena detta ha partecipato però un unico concorrente, la cui proposta progettuale non è stata dichiarata di pubblico interesse.

Successivamente l’Amministrazione comunale, nel richiamare alcune criticità sorte in relazione al passaggio di consegne tra la Acea/Crea e la FMA/Florio, in prima battuta ha preso atto del mancato subentro della seconda alla prima, dichiarando l’inefficacia dello stesso subentro (cfr. deliberazione n. 243 dell’11 ottobre 2019); e, di lì a poco, ha approvato un nuovo schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato (contenente, stavolta, una rimodulazione delle tariffe, in base alle disposizioni contenute nella delibera ARERA 656/2015/R/idr), tornando a prorogare il pregresso affidamento alla Acea/Crea sino al 31 dicembre 2021 (cfr. delibera n. 299 del 17 dicembre 2019).

Con sentenza n. 222 del 31 luglio 2020 questo Tar ha però accolto il ricorso proposto dalla Fma/Florio avverso le ultime due deliberazioni comunali, annullandole entrambe per l’incompetenza della Giunta che le aveva adottate, e individuando nel Consiglio comunale l’organo competente.

Infine il Consiglio comunale di Termoli, con la delibera n. 43 del 11.9.2020, oggi impugnata col ricorso all’esame del Collegio, ha deliberato “di ratificare, per i predetti motivi, ai sensi degli articoli 6 della Legge del 18/03/1968, n. 249 e 21 nonies, comma secondo, della l. n.241/1990, la delibera di G.M. n.299 del 17.12.2019, approvando la stessa e confermandone, per quanto di propria competenza, la validità e l’efficacia, in ogni sua parte”.

Nel caso di specie si discute esclusivamente di questioni relative all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato della città di Termoli e alla legittimità della sua proroga in favore della Acea/Crea, e perciò si controverte su materie afferenti -in senso lato- alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario del servizio, le quali sono pacificamente rientranti nella giurisdizione amministrativa.

Con l’atto oggetto d’impugnativa, infatti, si è proceduto alla ratifica della scelta della Giunta comunale di Termoli di disporre una ulteriore protrazione del termine finale dell’affidamento in favore dell’operatore uscente, e questo dopo una serie già molto lunga di proroghe successive (iniziate sin dal 2013) che hanno avuto il complessivo effetto sostanziale di attribuire in modo stabile la gestione del S.I.I. locale alla Acea/Crea, al di fuori del corretto e necessario confronto concorrenziale di mercato con gli altri operatori del settore.

Nel caso di specie è evidente la dedotta violazione dei principi di concorrenza e di trasparenza dell’azione amministrativa, atteso che l’esigenza della continuità dell’azione amministrativa e della gestione del servizio – seppur rappresentata dall’Amministrazione - non poteva consentire un sacrificio della concorrenza tanto a lungo protratto nel tempo: e questo anche alla luce della piena disponibilità e interesse di un altro operatore del settore (l’odierna ricorrente) a vedersi aggiudicata la commessa.

L’Amministrazione non ha infatti mai chiarito in che termini, e per quali specifiche ragioni ostative, non fosse possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali; né essa ha individuato gli elementi eccezionali, a sé non imputabili, alla luce dei quali, nella vicenda, altro non poteva farsi che disporre l’ennesima proroga in favore della Acea/Crea.

Neppure è condivisibile l’argomento difensivo per il quale la proroga era ragionevolmente giustificata dalla riorganizzazione del servizio e dall’entrata in funzione dell’Egam.

Al riguardo l’Anac in fattispecie analoga alla presente, con una pronuncia correttamente invocata dalla ricorrente, ben a ragione ha escluso che gli eventuali ritardi delle Regioni nella organizzazione del servizio, e quindi nella definizione dei bacini territoriali ottimali e nella individuazione dei relativi enti di governo, potessero costituire una valida motivazione da porre alla base di una eventuale proroga contrattuale (parere AG 38/2013).

Appare poi essenziale aggiungere che il Comune di Termoli con la proroga in questione ha singolarmente disposto, in realtà, una sostanziale modifica delle condizioni contrattuali vigenti per il passato tra l’amministrazione comunale e l’operatore uscente.

Con la delibera di giunta n. 299/2019 il Comune, nel disporre la proroga, ha infatti stravolto il precedente assetto contrattuale inter partes, innovando, in particolare, il centrale aspetto relativo alla remunerazione del servizio. E non è certo azzardato presumere che proprio questa sostanziale innovazione abbia indotto a una revisione della propria precedente posizione la Acea/Crea, che fino ad allora aveva energicamente manifestato un contrario interesse alla prosecuzione dell’affidamento (tanto da instaurare il giudizio poi conclusosi con la sentenza di questo T.A.R. n. 179 del 2018).

Di fatto, con l’ultima proroga l’amministrazione comunale ha pertanto proseguito il rapporto col gestore uscente a nuove condizioni, evidentemente ben più favorevoli per il contraente privato, con l’effetto di escludere, sempre al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, la società ricorrente dalla possibilità di ottenere la gestione del S.I.I.: servizio per cui essa aveva pure manifestato interesse, e del quale, seppure temporaneamente, e almeno nelle prime intenzioni dell’amministrazione, aveva anche acquisito l’affidamento (giusta determina dirigenziale n. 164 del 31 gennaio 2019).

Ebbene, la sostanziale modifica del contenuto della convenzione (di per sé incompatibile con qualsiasi nozione di mera “proroga” della medesima) avrebbe a maggior ragione imposto l’apertura dell’affidamento al mercato, il quale con ogni probabilità avrebbe risposto diversamente rispetto all’esito della precedente gara pubblica andata deserta.

Alla luce delle superiori considerazioni il Collegio è pertanto dell’avviso che in capo al Comune vi fosse l’obbligo di effettuare una nuova procedura ad evidenza pubblica prima di poter procedere, per giunta sulla base di nuove condizioni tariffarie, alla ennesima proroga dell’affidamento alla Acea/Crea.